勞動部提醒領國保、勞保雙年金 老年生活更有保障

勞動部27日表示，為加強國人退休後的經濟安全，政府積極推動「勞工保險」與「國民年金保險」雙年金制度，協助民眾在退休後享有更穩定的經濟來源。對於同時具有勞保與國保年資的民眾，可依法進行年資併計，於年滿65歲時請領雙年金，保障老年基本經濟安全。

勞動部說明，因勞工保險條例及國民年金法訂有年資併計的規定，如果民眾參加勞保的年資未滿15年，可在年滿65歲時，合併國保有效年資後滿15年，即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，使老年生活享有國保及勞保的雙重保障。

勞動部舉例，王女士勞保年資有10年，平均月投保薪資30,000元，退出勞保後參加國保到65歲，國保年資有12年，與原來10年的勞保年資併計後，達到「國保+勞保年資合計滿15年」的條件，可選擇分別請領國保、勞保老年年金，每月共可領取8,408元，計算如下：

1.勞保老年年金：每月5,325元（30,000元×10年×0.775%+3,000元）(選第1式較優)。

2.國保老年年金B式：每月3,083元（19,761元×12年×1.3%）。

相較選擇領取勞保老年一次給付30萬元(30,000元×10個月=300,000元)，王女士的勞保老年年金只需約4年9個月就可超過一次領取的金額，且可終身領取，在領取勞保老年年金期間，還可另外領取國保老年年金，獲得更長遠的經濟保障。

勞動部提醒，如何選擇較有利，還是得依個人對資金的需求、家庭成員狀況以及健康狀況來決定。不過，長期而言，領取國保及勞保雙年金，不僅有助抗通膨且活到老領到老，能降低老年經濟風險，對老年生活更有保障。