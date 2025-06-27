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辦理死亡登記及家屬死亡給付 提供一站式服務更簡便

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部27日表示，為提供簡政便民之服務，勞保局持續與內政部跨機關合作，推動「一站式」服務，民眾於戶政事務所辦理家屬死亡登記時，可同時申請勞保家屬死亡給付，一次完成死亡登記及勞保給付申請，手續簡便，又節省郵資及時間。

勞動部表示，符合勞保家屬死亡給付請領資格之民眾於戶政事務所辦理死亡登記時，僅需備妥申請人本人之國內金融機構存簿帳戶資料，經戶政事務所人員列印申請書，交由申請人確認簽章後，即完成勞保家屬死亡給付之申請，亦可填具委託書後交由受委託人代為提出申請，免於不同機關奔波。

另外，持有自然人憑證之民眾，更可選擇透過內政部戶政司全球資訊網線上申辦死亡登記，併同線上申請勞保家屬死亡給付，24小時均可辦理，不受行政機關上下班時間限制。

勞動部提到，為加速給付審查效率，2024年7月起勞保局更推動全程自動化審查作業，透過戶政機關通報或線上申辦的勞保家屬死亡給付案件逕由系統勾稽比對，確認符合給付資格者，受理隔天即可完成核定，核定後約5個工作日由銀行撥款入帳，大幅縮短民眾等待審核作業的時間，更快速領到給付。

勞動部提醒，透過戶政事務所申請勞保家屬死亡給付後，無須再寄紙本申請書件到勞保局，以避免重複送件而增加審查時間。勞工朋友如需進一步瞭解勞保家屬死亡給付相關請領資訊，可至勞保局全球資訊網業務專區勞工保險「死亡給付」查詢。

勞動部 勞保

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