育嬰留職停薪津貼可線上申辦 最長可領6個月

勞動部27日表示，為減輕家庭育兒負擔、保障勞工職場權益，育兒父母如為就業保險的被保險人，於育嬰留職停薪期間可請領育嬰留職停薪津貼及繼續參加勞工保險及就業保險，每一子女最長可請領6個月津貼，父母雙方可分別或同時請領。

勞保局為提供更省時又便利的申辦服務，除了已將育嬰津貼及育嬰續保兩張申請書表合一，可一次同時申請津貼及續保外，被保險人本人還可透過勞保局e化服務系統之「個人網路申報及查詢作業」或委託投保單位登入「投保單位網路申報及查詢作業」線上申辦津貼及續保，只需依指引填寫資料及上傳同意書，即可完成申請。

另針對有分次申請育嬰留職停薪期間之被保險人的需求，勞保局持續優化線上服務，即日起，勞保局e化服務系統可線上同時申請「多段」彈性育嬰留職停薪津貼並完成續保，免去分次申請，動作一次完成。

勞動部表示，線上申辦省去臨櫃及郵寄時間，不受時間限制，全天24小時都可辦理，且操作簡易；申辦後資料完整者，審核處理時間更加快速，可提早3至5個工作天入帳，歡迎多加利用。最後提醒，無論是透過線上、書面或臨櫃申請，只需要選擇一項辦理即可，以避免重複送件而增加審查時間。