累計虧損4518億元 台電：今年財務狀況仍不樂觀

台電今舉行股東會，外界擔憂台電持續虧損，會否影響下半年電價，副總經理蔡志孟會前訪時表示，台電去年虧損411億元後，加上今年上半年虧損285億元，累計虧損來到4518億元，財務狀況不樂觀，但電價還是需要電價審議委員會審議後才能決定。

而近期地緣政治風險升高，對於台灣的能源儲備，蔡志孟表示，燃煤的儲備時間長，目前可到40~50天，而天然氣過去受限天然氣接收站，今年三接應可如期運作，台中接收站三期也在運作，天然氣儲備有機會提升到14~15天。

有小股民希望台電買回民股，蔡志孟表示，經濟部函文指出，台電多次爭取撥補未果，希望台電財務改善後才買回民股，未來經濟部會否有新的考量，會再進一步觀察。

蔡志孟也強調，大修機組陸續歸隊，今年預估最高負載4206萬瓩，超過去年最高的4142萬瓩，但白天的備載容量維持在10%以上，夜尖峰也維持在7%以上，今年的電絕對夠用，也責任也有能力維持用電穩定。