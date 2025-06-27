台電股東會／今年截至5月虧損285億元 持續爭取政府千億元撥補

台電27日舉辦2025年度股東常會，對於今年的虧損狀況，去年台電收入總額8,714億元、支出9,125億元，稅前淨損411億元，加計所得稅利益後，稅後淨損同為411億元；至去年底累積虧損4,229億元，台電今年1到5月虧損為285億元，與去年同期相比，已改善近320億元，減幅逾5成。

台電指出，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，相較國際大幅調漲電價進而推升物價，台電為照顧民生、減緩物價衝擊，過去3年吸收民生、產業電價成本近6,000億元，因而承擔鉅額虧損。去年台電收入總額8,714億元、支出9,125億元，稅前淨損411 億元，加計所得稅利益後，稅後淨損同為411 億元；至去年底累積虧損4,229億元。

台電指出，電業財務穩定與民眾用電權益、社會產業發展密切相關。今年4月電價審議會考量國際關稅貿易等政經情勢，決議凍漲電價，持續由台電吸收外部因素對國內民生產業衝擊。而為確保財務穩健，台電過去一年持續爭取政府合計 3,000億元預算撥補，但皆未獲國會支持，而這些預算是用於補貼台電近年為維持穩定電價所承擔的全民用電成本，也就是在補貼全體國民，盼各界的理解與支持。

台電表示，除持續爭取政府補助，台電亦全力改善自身財務情況，在學校、社福等團體電價補貼方面，台電依電業法及2024年3月電價審議會決議，在維持用電優惠前提下，減收電費自今年起回歸各目的事業主管機關自行編列預算支應，預期每年可增加近40億收入；而為補貼離島用電，台電至今已吸收逾千億元虧損，以後年度亦將依離島建設條例規定，循預算程序辦理，積極爭取政府編列預算支應。

此外，台電內部亦採取四大開源節流策略，全面強化財務體質，發購電方面精進燃料採購策略、售電方面擴大綠電轉售及銷售低碳電力、輸配電方面透過調整線路設置費及輔助服務撙節支出，並投入房地活化拓展財源，全力減少虧損。台電今年1到5月虧損為285億元，與去年同期相比，已改善近320億元，減幅逾5成。