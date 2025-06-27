台幣再升創新高 陳亭妃揭中小企擔心訂單接一張虧一張

臺幣匯市今天盤中時一度觸及28.96元，再刷2022年4月8日以來的3年新高。民進黨立委陳亭妃表示，匯率不穩定，直接影響中小企業、傳統產業的成本，造成不敢接訂單處境，要求經濟部要提出具體對策以穩定產業信心。

陳亭妃指出，隨著以伊戰爭停火，避險情緒降溫，美元持續走弱、亞幣走升，美元指數失守98大關，美國銀行（BOA）更預測年底台幣匯率將升至28.8元，明年底還可能衝上27.6元，地方中小企業、傳統產業接一張多虧損一張，且匯率每升1%，虧損就增加1.5%，苦不堪言。

經濟部長郭智輝表示，台灣中小企業確實對於匯率的準備及避險能力比較弱，已提出短期推出低利率貸款、長期協助低碳化及智慧化轉型等2大解方。

陳亭妃表示，要提醒經濟部，產業面臨極大經營壓力，必須解決當前的產業困境，她提出由大企業採購替代外銷訂單的建議，以協助穩定中小企業訂單來源；該建議已獲得經濟部長郭智輝允諾，將由經濟部轄下20餘個法人機構輔導中小企業進入供應鏈，提升產業競爭力，且台南也有在進行。

陳亭妃說，當前的問題不只是轉型或升級，更是中小企業如何活下去的信心危機，經濟部要以行動加速回應，不能讓基層產業孤軍奮戰，並且要求經濟部在一個月內提供經濟部轄下法人機構輔導中小企業整合國內供應鏈的計畫與進度報告。