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6月消費者信心指數連四跌 這指數創二年低點跌最多

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台股受美國對等關稅走向不明，暴漲暴跌，影響國人投資股票信心。本報資料照片
台股受美國對等關稅走向不明，暴漲暴跌，影響國人投資股票信心。本報資料照片

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布6月消費者信心指數（CCI）總指數為63.7點，較上月下降1.23點，不僅連四個月下跌，還創近14個月新低。

6月消費者信心指數六項指標物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財全數下降。從絕對水準來看，六項指標都偏向悲觀。

下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為23.96點，較上月調查下降2.86點，為逾二年新低，顯示在美國對等關稅政策走向不明情況下，國人對投資股票信心十分脆弱。

國人對未來經濟景氣展望、就業信心等指標也都持續下降，「未來半年國內經濟景氣」下降幅度第二指標，本月調查為81.11點，較上月調查下降1.05點。「未來半年就業機會」為下降幅度第三的指標，本月調查70.71點，較上月調查結果下降0.99點

下降幅度第四的指標為「未來半年物價水準」因為指數原本就已經偏低，本月調查32.47點，再較上月調查下降0.9點。

至於「購買房地產時機」指標部分，6月調查結果94.62點，與上月的調查結果相較下降0.57點，顯示央行打炒房調控措施下，國人購買房地產信心持續滑落。

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