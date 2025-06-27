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6月 CCI 續跌 學者：台灣經濟馬上要面對前所未有的挑戰

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

4月對等關稅、5月新台幣升值，使得消費信心持續低迷。中央大學台經中心27日發布6月消費者信心指數（CCI）總指數為63.7點，與上個月比較下降1.23點，不僅連四個月走跌，還寫近14個月新低。

中央大學經濟系教授吳大任27日表示，對等關稅宣布在即，再加上新台幣強升，台灣經濟馬上就要面對前所未有的挑戰，預期下半年台灣將陸續面臨出口衰退、民間投資放緩、無薪假和失業率攀升等三波衝擊。

中央大學經濟系教授姚睿更指出，6月消費者信心指數（CCI）已是今年連續第四個月六項指標全數下降。此前，這種現象曾發生在2018年4~7月，當時為川普貿易戰1.0，還有一次是發生在2020年2~5月，此時是新冠疫情間。

6月消費者信心指數（CCI）下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，6月調查為23.96點，為逾二年新低。姚睿還提到，該指標已連續三個月創低，且低於40，顯見國人對股市投資信心極度悲觀，而這個現象並非常常發生，顯見國人信心不足。

至於在「購買房地產時機」指標部分，6月調查結果為94.62，與上月的調查結果相較下降0.57點，為近五年最低。姚睿指出，房地產幾乎已回到疫情時的慘況，且陷入低迷，不僅交易量萎縮，部分地區價格也開始鬆動。

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