中國啤酒進口大增壓縮國產業者 立委籲課徵反傾銷稅

知名網路影片「山道猴子的一生」揭開的融資公司放款亂象，震驚社會，但接下來該如何管理，出現分歧，金管會主張直接用「金融消費者保護法」（金保法）納管，不另訂專法，但以台北律師公會債務清理委員會為主所號召的「融資業法推動聯盟」，則堅持應提出專法。兩條路線之爭，究竟差異何在？為何金管會堅持先以金保法納管而不走專法路線？

2025-06-27 10:00