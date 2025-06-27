中國啤酒進口大增壓縮國產業者 立委籲課徵反傾銷稅
民進黨立法委員徐富癸、郭國文、鍾佳濱、賴惠員，今天在立法院舉行「中國啤酒閃稅爆量闖關 近7成民意挺政府維護市場秩序」記者會，表示自中國啤酒反傾銷稅案啟動調查以來，低價的中國啤酒進口量大增，壓縮國產啤酒市場，呼籲財政部應針對中國啤酒進口量暴增，損害本土產業之情事，盡速課徵臨時反傾銷稅，並依據「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」第四十二條，反制大量囤貨回溯課徵反傾銷稅，維護市場公平競爭秩序。
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