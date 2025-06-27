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「友善就業菁采獎」徵件 獲獎可申請員訓補助最高200萬

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部27日表示，2025年「友善就業菁采獎」正式開跑，自即日起至8月20日受理報名參選，並於7月3日、7月7日、7月10日辦理徵件說明會，歡迎友善就業的事業單位及從業人員踴躍參與，讓友善職場及企業價值發光。

勞動部指出，中高齡者及高齡者兼具經驗與專業，是企業永續發展的重要人才。為肯定推動職場友善措施的優良單位與人員，今年「友善就業菁采獎」預計選出27家友善就業的績優單位及5名傑出推手，分別提供每單位20萬元及每人10萬元獎金，及辦理公開表揚活動，為企業形象及職涯履歷加分。

勞動部表示，獲獎單位另可申請「企業人力資源提升計畫」補助員工訓練費用，補助金額可提高至最高200萬元，用於協助強化單位內員工專業知能及提升組織競爭力。

「友善就業菁采獎」以友善中高齡者及高齡者就業，落實職務再設計與世代合作為重點，設置四大獎項：「職場領航組」、「世代共榮組」、「職務再造組」及「傑出推手組」，各組獎項重點如下：

職場領航組：強調推動友善職場制度、穩定就業措施及人力發展，並具有組織內外擴散效益，並依組織規模分為（一）中小型企業類、（二）大型企業類、（三）中小型機構非營利組織或團體、（四）大型機構非營利組織或團體。

世代共榮組：著重規劃並實踐跨世代合作機制，促進世代交流與協作文化。

職務再造組：鼓勵運用職務再設計，提供中高齡者及高齡者工作輔具、改善工作環境或條件，協助穩定就業。

傑出推手組：表揚實際參與推動友善職場、協助中高齡者及高齡者就業之優秀從業人員。

為協助參賽者掌握要點，勞動部將於7月3日下午（職場領航組-大型單位類及傑出推手組）、7月7日下午（職務再造組）、7月10日上午（世代共榮組）及7月10日下午（職場領航組-中小型單位類）舉辦4場次線上徵件說明會，說明報名流程及評選標準，並邀請歷屆獲獎者與評選委員分享參選實務經驗。

勞動部表示，參與本獎項除可爭取表揚、獎金獎勵、補助資源及後續宣傳效益外，事業單位在參賽過程中，亦能自我檢視單位內部運用中高齡及高齡人力之措施及成效，推動職場共融，強化人力資源運用。詳細參選辦法及線上徵件說明會等活動資訊，可至活動官方網站查詢，或電洽友善就業菁采獎工作小組。

職場 中高齡

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