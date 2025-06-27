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每年7月進場投資美國50指數 平均報酬率均正數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
每年7月進場投資美國50指數的平均報酬率及勝率(資料來源：ICE Data Indices，統一投信整理)
每年7月進場投資美國50指數的平均報酬率及勝率(資料來源：ICE Data Indices，統一投信整理)

面對關稅不確定性，投資人最想知道現在適不適合進場投資。根據ICE Data Indices回測2009年1月至2025年3月美國50指數數據顯示，如果投資人在7月底進場投資該指數，持有三個月、六個月、一年、二年平均報酬率依序為1.46%、6.59%、15.52%、32.79%，各期間勝率則分別為69%、81%、93%及100%。印證巴菲特的雪球理論：找到優質標的這團「濕潤的雪」，加上時間這條「夠長的坡道」，雪球就有機會越滾越大。

巴菲特曾說：「人生就像滾雪球，重要的是找到濕潤的雪和很長的坡道。」投資理財也是如此，選對雪道比努力滾雪球更重要。統一投信即將推出的統一美國50 ETF(009811)，正是為投資人開闢的一條優質雪道。它所追蹤美國50指數歷經疫情衝擊、聯準會強力升息等金融風暴的淬鍊，美國50指數依然展現出色韌性，證明這是一條夠長、夠穩的投資坡道。投資人可以在這條經得起考驗的雪道上，讓時間成為最好的神隊友。

統一美國50 ETF(009811)所追蹤美國50指數，就像是美股界的夢幻明星隊。這支隊伍精挑細選美股市值前50大的企業，每一位都是響噹噹的產業龍頭，個個身強體壯，實力堅強。隊伍裡不僅有Apple、輝達這些作為前鋒，為指數提供爆發力注入動能，更布局醫療、金融、消費等中鋒及後衛，堪稱一支配置完整的球隊—有成長股當「攻擊前鋒」、價值股當「穩健中峰」、還有防禦股當「堅實後衛」。

009811每股發行價為新台幣10元，7月9至11日開始募集繳款，IPO入手價1張1萬元，於統一投信官網線上申購更可享0%手續費。

美國 巴菲特

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