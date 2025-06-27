強化智慧製造競爭力 機械公會發布《食品機械產業標準》

為協助食品機械產業因應智慧製造趨勢，強化整體系統整合能力與國際競爭力，台灣機械工業同業公會自2023年底啟動《食品機械產業標準》研擬作業，歷時一年多的產業諮詢、技術討論及專家審查，於今年6月正式發布實施。

該標準聚焦於跨設備通訊協定與數據結構，為國內首套應用於食品加工機械的產業標準，目的在協助業者建構可整合之自動化架構，並導入生產履歷與品質控管功能，以回應市場對食品安全、產銷透明及系統整合的迫切需求。

隨著社會生活水準提升，食安與產銷履歷已成消費者普遍關注議題，食品製造業者對於生產品質與流程透明度的要求亦持續升高。

然而，食品加工生產涵蓋原料處理、包裝、加熱、冷卻、檢測等多項關鍵程序，設備來源多元、介面規格不一，導致產線間資訊整合困難、數據利用受限。

2023年12月，機械公會假食品工業發展研究所召開食品機械業專業委員會會議，彙整多家會員廠商所提出的標準化需求，達成共識後，正式啟動標準研擬工作。機械公會隨即成立專案團隊，展開資料彙整、架構規劃與草案撰寫，並邀集產、學、研單位參與。

研擬過程中更獲得經濟部標準檢驗局專案指導與資源協助，2024年9月辦理產業交流會，廣泛蒐集產業界回饋意見；2025年3月接續召開兩場工作會議，進行草案內容修訂與技術確認，並於5月9日召開審定會議，經委員審查通過最終草案，確立標準架構與適用範圍，正式於「2025台北國際食品加工機械展」對外公告。