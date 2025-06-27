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街口投信展望第3季：需求增長幅度超越產量提升幅度 將提振銅需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信展望2025年第3季指出，需求增長幅度超越產量提升幅度，全球潔淨能源投資金額及歐洲國防開支持續增加，將提振銅需求。

根據 ICSG(國際銅業研究組織)數據顯示，2025年第1紀全球銅礦產量增長約1.2%，2024年增長2.3%，整體成長幅度小於2024年增長幅度，顯示全球銅礦產量難以大幅提升。此外，根據ICSG數據顯示，2025年第1季全球精煉銅使用量成長約3%。預計中國大陸需求(不包括保稅/未申報庫存變動)將成長約 4.5%。從數據來看，全球銅礦產量的提升已經跟不上經煉銅的使用量成長，未來的供需失衡情況將越來越嚴重。

街口投信表示，美、中兩國因關稅議題導致PMI指數呈現衰退跡象，反觀歐洲地區因提高國防支出，讓歐洲經濟開始出現復甦，並提振基本金屬需求。倘若未來美中關稅談判順利的話，美中兩國的經濟發展將重回正軌。

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