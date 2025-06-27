市場啟動上行模式 法人：別一昧等雜音消除 把握時機布局

儘管關稅議題、中東情勢仍有不確定性，不過主要股市早已啟動上行模式，股價指數甚至逼近前波高點。「鉅亨買基金」表示，市場情緒明顯轉穩，雖然仍有不確定因素存在，但經濟硬著陸的機率已不如先前高漲，投資氛圍轉為較正向態勢。投資人應把握震盪之際持續布局，別一昧等待雜訊完全消散，這樣反而更容易錯過股市上漲的契機。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭表示，市場雖然擔憂「關稅」可能再度推升通膨，實際上，美國公布最新消費者物價及核心消費者物價年增率意外降溫，且已連續四個月低於市場預期。這樣的結果與2021、2022年疫情期間形成對比，當時企業多將成本轉嫁給消費者；如今，為了鞏固市場，企業更傾向自行吸收成本，穩住價格。結果通膨沒升、股市反漲，市場已悄悄啟動上行模式，前波高點近在咫尺。

投資人關心美國聯準會今年會不會降息？羅瑤庭認為，利率的變化通常與兩項關鍵因素有關：對未來消費者物價年增率與經濟成長率的預期。從消費者物價指數的變動來看，整體通膨壓力正持續減緩；至於經濟成長率，在美國宣布延後實施對等關稅，並與中國重啟對話後，反映市場預期的信心類指標陸續轉佳。只要全球未爆發新一輪貿易報復行動，美國的信心數據有望持續改善，進一步降低美國經濟陷入衰退的風險。當通膨逐步受到控制，而經濟依然展現穩健的成長動能時，聯準會自然不會採取過於激進的降息政策。

全球股市至今已回補4月初的跌幅，甚至有望再挑戰新高，這時還適合進場嗎？根據「鉅亨買基金」投資研究部的回測數據顯示，在過去一個月股市已經上漲5%~10%時進場，未來三個月平均報酬率有2.7%，6個月有5.8%，而一年後甚至高達14%。

羅瑤庭認為，錯過最低點沒關係，只要願意參與，依然能享受市場修復的紅利。與其一直煩惱「是不是又晚了」，不如早點讓資金回到市場，利用「定期定額」分批進場，或直接善用自動逢低加碼的「超底王」策略，堅持紀律投資、穩穩走完全程，才有機會成為真正的贏家。