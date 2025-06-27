環團批四接違法環評 喊彭啓明下台

協和電廠爆出土壤汙染爭議，卻通過環評大會審查，環境部也在本月廿四日公告環評結論。不過守護外木山行動小組召集人王醒之質疑，基隆市政府的土壤採樣結果即將在下月初出爐，環境部卻搶先公告審查結果，還函文同意台電動工，怒批環境部長彭啓明不配當首長，另也將針對違法環評提訴願。

對此，環境部表示，針對協和電廠土壤汙染，均依土汙法相關規定辦理，若查證汙染屬實，將由環保局依據土汙法規定公告協和電廠為汙染控制場址，並要求汙染行為人台電公司提汙染控制計畫，待控制計畫執行完畢且經環保局驗證通過後，才可進行實質開發行為。

王醒之表示，環境部身為最高環境主管機關反而刻意忽略土壤汙染的事實，彭啓明已不配擔任首長，應為此事下台謝罪。

基隆守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，台電能如此囂張在環評程序違法、加速環評通過與四接興建，最大幫凶就是彭啓明，彭啓明不僅是護航經濟部放水的小弟，更淪為輾壓基隆市民健康的打手。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐表示，環評的土汙調查地點為油槽區至發電機組間一個樣點，環評期間台電自主土汙調查報告中，卻看到同區域五十九個樣點中，有十四個樣點超標，包含總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）和鎳超標，但台電在環評審查期間沒有主動揭露，呼籲基隆市政府和環境部在協和土壤汙染的相關整治計畫尚未釐清前，協和開發場址範圍不能任其隨意進行開發行為。