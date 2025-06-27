地緣政治風險增 曾文生：保留燃煤、核電機組備援

近年地緣政治風險升高，外界關切若中國大陸封鎖台灣，台灣電力如何因應？台電董事長曾文生昨日受訪表示，台電現在能做的準備是，保留燃煤機組、儲煤設施，並妥善維持核電機組。

曾文生表示，若遭封鎖，「不會完全都是限制工業用電，民生用電也不可能不調整」。簡言之，非民生關鍵產業會優先被限電，例如娛樂。他表示，早在四、五年前，政府就有做相關模擬。

曾文生表示，地緣政治風險會隨時間演進、改變，要依照發展情勢調整。台電現在能做到的準備就是保留燃煤、儲煤設施，在緊急時候能用到；至於核能機組，將爐心內燃料棒移出，同時要維持機組妥善。

天然氣安全存量受矚目。曾文生表示，夏季因用量較多，燃氣安全存量較少，約是十一到十二天。目前桃園觀塘三接開始進氣，明年台中三期兩個儲槽應也會開始進氣，存量約可增至十四到十五天。未來還有高雄洲際碼頭蓋天然氣接收站，天然氣存量持續增加。

針對核電重啟議題，曾文生表示，過去一個世紀，化石燃料讓人類快速取得高密度能量發展工商業，但因二氧化碳排放，將逐漸走入歷史；如果要能量高密度的發電方式，核能是種選擇。台電除要確保核電安全外，核電都會有「殘餘風險」，這要人民可以接受，核廢處理則要由人民選擇。