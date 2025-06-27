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台幣再強升需2前提 美國大降息或外資大買超

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台幣近日升值速度迅猛，出口商擔憂，若台幣持續升值，恐侵蝕獲利與全球競爭力。不過，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，除非是美國大降息，或是外資大買超，在這兩大前提之下，台幣才有強烈升值條件；合庫金控首席經濟學家徐千婷也認為，台幣短期內可能仍將暫時延續走升的趨勢，但升值空間有限。

林啟超分析，美國下半年一定會啟動降息，明年幅度會更大，因美國聯準會主席鮑爾明年任期屆滿，預期明年聯準會理事，鴿派會占一半以上。

徐千婷認為，台幣升值空間有限，原因有三。第一，台灣經濟基本面亮眼，台股創高、資金持續流入，加上出口表現優於預期。第二，市場預期美元回落，若美國聯準會在今年下半年降息，台幣相對美元可能仍有溫和升值空間。第三，市場仍有避險與套利需求，全球投資人會將資金轉向台灣這類財政穩健，且有科技優勢的市場。

降息 聯準會 台幣 匯率

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