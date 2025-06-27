股匯雙漲、投信處分資產 台幣爆32億美元成交天量

股匯雙漲，加上出口商趕月底作帳拋匯力道更強，以及投信業者因應客戶贖回的壓力處分美元資產，三力齊發使得周四台幣匯價一開盤即走升，收盤前更升至當日最高點二十九點一二二價位，在央行尾盤出手作價之後，匯價以二十九點一六五作收，為近三年一個月最高匯價，較周三勁揚二點二六角，亦為半個多月來的單日最大升幅，若合計台北外匯和元太外匯二家經紀公司的成交量，周四整個匯市成交量爆出三十二點○七五億美元的天量。

據了解，央行為了避免台幣升速過快，先前已再要求大型廠商要拋匯得十點之後再進場，避免開盤之後一小時升速過快，加深市場對升值的預期心理，而另一方面，時值美台貿易談判期間，也限制央行出手阻升的力道。

雖然比起五月初台幣大升百分之七，現在的台幣匯價是從三十元走到二十九元，但近三個成交日台幣共升五點六九角，升幅不但稱冠亞幣，而且也令市場的升值預期更濃，加上美元指數持續走弱也反應市場對聯準會的升值預期，又時值出口商月底勢必作帳拋匯，尤其海外投資匯回，倘若晚換匯又會有投資損失，因此在六月底之前，出口商拋匯的壓力勢必存在。

據了解，央行已透過銀行勸說大型出口商，除了十點後才能拋匯，現在已進一步分散廠商拋匯時點，希望大家不要集中拋匯，也因此，匯市成交量在午盤後收斂，以台北外匯經紀公司的統計為例，上午成交量超過十七億美元，但到了終場為二十四點三億美元，很顯然拋匯量放緩，也和央行對廠商的道德勸說有關。

儘管如此，匯市拋匯壓力仍大，上午十點大型出口商可進場拋匯後，台幣一波急升，而午盤過後，台幣升值力道更強，全日最高點出現在收盤之前，最後被央行拉回，雖然仍回不到二十九點二，但仍守在二十九點一之上，不過匯銀圈普遍認為，台幣升勢太強，今天恐怕就會看到二十八字頭價位。