台幣強升 壽險業5月稅前虧千億 機械業「匯率28元會倒一半」

台幣匯率持續飆升，最大的苦主，莫過於壽險業與機械業。根據金管會統計，壽險業五月單月稅前虧損高達新台幣一千○六十六億元，創下二○二○年統計以來最慘紀錄，機械業更大喊，匯率狂升已嚴重衝擊廠商獲利，最慘情況恐將會出現倒閉潮。

台幣近來強勢升值，更刷新三年新高，出口商壓力倍增。行政院發言人李慧芝昨指出，政院會持續關注匯率部分，同時做好因應措施，另外也會尊重中央銀行對於相關措施的說明。

根據金管會保險局統計數據顯示，今年四月底，壽險業累積獲利還有四四九億元，但壽險業五月單月稅前虧損高達一千○六十六億元，等同五月匯損不僅一次吐光獲利、還倒賠六一七億元。保險局統計也顯示，壽險業者外匯價格變動準備金只剩一百八十八億元，幾乎全部都要用光。

台灣機械公會理事長莊大立無奈表示，他並非外匯專家，但可以很確定的是，對機械或工具機業者來說，匯率愈低愈好，這幾年雖然台幣有貶值，但是相較其他競爭對手日本、韓國、歐洲、中國大陸，台幣卻相對強很多，對競爭力影響很大。

對於台幣匯率，央行總裁楊金龍日前表示，出口商哀鴻遍野，但是進口和出口是可以相互抵銷。莊大立則說，「事實上我們就是哀鴻遍野」。

而有業者表達，如果台幣升值到廿八元，台灣機械業會倒一半，莊大立則重申，因為他不是財經專家，所以真的無法預測。莊大立說，機械業近幾年持續向政府反映匯率問題，但政府根本沒有把企業的心聲聽進去。

和大集團董事長沈國榮、程泰集團董事長楊德華都說，各家廠商上半年財報一定很慘，若台幣匯率一直升下去，產業界恐將面臨一波大規模裁員潮，大家要有心理準備。

楊德華指出，台幣升破卅元後，「跟競爭對手的日、韓根本就沒得玩了！」台灣對美國市場可以歸零，但政府不能把其餘百分之八十五的市場拱手讓人，匯率再升下去，台灣流失的不僅是全球市占，更是全球的競爭力。

沈國榮表示，若台幣再升下去，加上關稅壓力，廠商勢必被迫縮減營運規模，放無薪假、裁員將是第一步。