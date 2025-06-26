經部：電價調整 9月再談

經濟部長郭智輝日前表示，若撥補台電1,000億元預算未獲立法院同意，9月召開電價費率審議會，電價將沒有不漲的理由，外界揣測10月電價將漲5%，民生與工業共1,450萬用戶全都要調。對此經濟部次長賴建信昨（26）日表示，國內電價調整已有機制，將由9月電價審議會決定。

賴建信昨日表示，國內已建立電價費率審議機制，上半年或下半年各召開一次電價費率審議，各界想法將在會前會、電價費率審議會討論和判斷，經濟部會依照電價費率審議會決議執行。

至於水價，賴建信表示，台水公司、水利署還在盤點台水經營各面向狀況，尚未收到檢討報告。

另外外界關注離岸風電3-3期選商規則草案何時公布，行政院發言人李慧芝昨日表示，經濟部能源署周一確實已向卓揆報告，但卓揆認為內容還有須調整之處，目前尚未定案。