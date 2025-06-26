綠色成長聯盟 十企業參與

環境部率團赴德國交流碳定價議題，此次也邀請企業組成「綠色成長聯盟」，共十家業者參與，包含中鋼（2002）、日月光、友達光電、台泥、台塑、台電、台積電、聯電、永豐餘、東和鋼鐵。

為了在明年順利試行總量管制碳交易（ETS），環境部邀集各部會、產業界代表一同前往德國深度交流，一連三天參與研習會，並向德國排放交易管理局取經。

德國排放交易管理局隸屬於德國聯邦環境署，是德國負責歐盟總量管制與排放交易（EU ETS）的主管機關，台德雙方自2018年簽署台德碳交易合作意向書後，近年來持續交流碳定價制度建構及碳交易市場等。

此次參與部會包含經濟部、金管會、證交所、碳交所，皆在未來推動台版ETS扮演重要角色。參與企業包含科技業、傳產，多是屬於排碳大戶，也是未來ETS的潛在參與者。

台灣目前已推動自願減量碳交易制度，碳交所在2023年成立，先是代購國外碳權，後來開始上架國內「自產自銷」碳權，不過由於企業觀望氣氛仍濃厚，國內碳權交易不算太活絡。

未來政府推動總量管制碳交易，主要透過市場機制驅動交易，可望接軌國際，對碳市場而言是一大利多。