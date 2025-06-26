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地緣紛擾 台電備妥電力方案

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電。聯合報系資料照
台電。聯合報系資料照

近年地緣政治風險升高，外界關切若中國大陸封鎖台灣，台電如何因應？台電董事長曾文生昨（26）日表示，台電現在能做的準備是，保留燃煤機組、儲煤設施，並妥善維持核電機組。

曾文生接受廣播專訪昨日播出。主持人提問，台灣能源結構脆弱，若遇緊急狀況，如遭大陸封鎖怎麼辦？

曾文生表示，「不會完全都是限制工業用電，民生用電也不可能不調整」。簡言之，非民生關鍵產業會優先被限電，例如娛樂。他表示，早在四、五年前，政府就有做相關模擬。

全世界關切台灣晶片，要如何因應封鎖？曾文生表示，台電確實也跟盟邦有互相討論，維持台灣能源穩定及全球運作，共同想出好的解決方案。主持人詢問，目前科學園區廠商自有發電設備有多少？曾文生回答，約有1百萬瓩（GW）。

曾文生表示，核電廠符合必要程序，可以如燃煤機組轉為備援，因應國安風險。主持人追問，核電機組會保留？曾文生回答，核一比較困難，太老舊，目前員額滿編的是核二、核三。

天然氣安全存量受矚目。曾文生表示，夏季因用量較多，燃氣安全存量較少，約是11到12天。目前桃園觀塘三接開始進氣，明年台中三期兩個儲槽應也會進氣，存量約可增至14到15天。未來天然氣存量持續增加。

針對核電重啟議題，曾文生表示，過去一個世紀，化石燃料讓人類快速取得高密度能量發展工商業，但因二氧化碳排放，將逐漸走入歷史；如果要能量高密度的發電方式，核能是種選擇。台電除要確保核電安全外，核電都會有「殘餘風險」，這要人民可以接受，核廢處理則要由人民選擇。

核電 曾文 台電

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