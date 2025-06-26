快訊

今熱飆36度高溫、午後大雷雨恐冰雹 下周颱風生成及近台機率曝

環長：打造亞洲單一碳市場 拚明年啟動總量管制碳交易

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部部長彭啓明說明台灣碳定價規劃。環境部／提供
環境部部長彭啓明說明台灣碳定價規劃。環境部／提供

環境部彭啓明率團赴德國交流總量管制碳交易（ETS）制度，他表示，希望台灣能在明年試行ETS，未來能與日本、南韓合作，打造亞洲單一碳市場，雖然非常困難，但也是巨大的挑戰與機會。

環境部帶領業者、政府部門赴德國交流，24日至26日在當地舉行碳定價研習會，彭啓明首度拋出亞洲單一碳市場議題，但具體內容未有進一步說明。

彭啓明談碳交易（ETS）方向
彭啓明談碳交易（ETS）方向

彭啓明指出，日、韓、台在液化天然氣（LNG）方面有合作平台，未來也期望能打造「亞洲單一碳市場」，這很困難，但如果能在碳市場上合作，將是巨大挑戰與機會，「這非常具有挑戰性。」

外界認為，總量管制碳交易具有相當程度的地域性，且必須考量產業特性、排放源集中度等，才能據以設計產業排放限額（cap），日、韓、台與歐盟情況不同，要共同合作單一碳市場，恐難度非常高。

彭啓明昨（26）日在研習會中表示，台灣碳費制度今年上路，排碳大戶今年溫室氣體排放量將納入計價，明年正式收費；相較於碳費，ETS制度可藉由市場機制，反映產業減碳成本，賴清德總統、行政院長卓榮泰相當支持加速推動ETS，因此目前環境部正在與各界溝通。

他提到，此次赴德國取經，期待台灣能在2026年試行ETS，並規劃在2027年至2028年正式推動，與碳費雙軌並行。ETS價格是由市場機制驅動，可幫助企業依自身方式減碳，帶動綠色金融發展。

環境部官員補充，ETS與碳費的開單繳費制度不同，主要針對不同產業來設定免費配額，若這些配額有剩餘，就可以運用交易方式，給需要減碳額度、或減碳能力不足的企業，運用市場機制鼓勵企業減碳，多餘配額可拿到市場交易。

歐盟是最早實施ETS的經濟體之一，環境部此次與各部會帶領業者赴德國交流，希望能蒐集更多寶貴經驗，例如，歐盟碳邊境調整機制自2026年起將逐漸減少免費配額，直到全部倚賴企業自主減碳所獲得額度。

環境部 減碳 彭啓明

延伸閱讀

環部率綠色成長聯盟成員赴德 碳費ETS雙軌制估2027上路

環團將對四接違法環評提訴願 要求彭啓明下台

不抽菸、不煮菜…40歲女從小住「這裡」罹癌 醫諷：不可說用肺發電

大林電廠5號燃氣機組重啟挨批 彭啓明：嚴密監督

相關新聞

環長：打造亞洲單一碳市場 拚明年啟動總量管制碳交易

環境部長彭啓明率團赴德國交流總量管制碳交易（ETS）制度，他表示，希望台灣能在明年試行ETS，未來能與日本、南韓合作，打...

地緣政治風險增 曾文生：保留燃煤、核電機組備援

近年地緣政治風險升高，外界關切若中國大陸封鎖台灣，台灣電力如何因應？台電董事長曾文生昨日受訪表示，台電現在能做的準備是，...

綠色成長聯盟 十企業參與

環境部率團赴德國交流碳定價議題，此次也邀請企業組成「綠色成長聯盟」，共十家業者參與，包含中鋼、日月光、友達光電、台泥、台...

地緣紛擾 台電備妥電力方案

近年地緣政治風險升高，外界關切若中國大陸封鎖台灣，台電如何因應？台電董事長曾文生昨（26）日表示，台電現在能做的準備是，...

經部：電價調整 9月再談

經濟部長郭智輝日前表示，若撥補台電1,000億元預算未獲立法院同意，9月召開電價費率審議會，電價將沒有不漲的理由，外界揣...

卓揆催生中部新核心產業

經濟部昨（26）日在行政院會報告中部精密智慧新核心推動方案，將以台積電、美光、漢翔為三大核心，強化中部光學、半導體、智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。