環長：打造亞洲單一碳市場 拚明年啟動總量管制碳交易

環境部長彭啓明率團赴德國交流總量管制碳交易（ETS）制度，他表示，希望台灣能在明年試行ETS，未來能與日本、南韓合作，打造亞洲單一碳市場，雖然非常困難，但也是巨大的挑戰與機會。

環境部帶領業者、政府部門赴德國交流，24日至26日在當地舉行碳定價研習會，彭啓明首度拋出亞洲單一碳市場議題，但具體內容未有進一步說明。

彭啓明談碳交易（ETS）方向

彭啓明指出，日、韓、台在液化天然氣（LNG）方面有合作平台，未來也期望能打造「亞洲單一碳市場」，這很困難，但如果能在碳市場上合作，將是巨大挑戰與機會，「這非常具有挑戰性。」

外界認為，總量管制碳交易具有相當程度的地域性，且必須考量產業特性、排放源集中度等，才能據以設計產業排放限額（cap），日、韓、台與歐盟情況不同，要共同合作單一碳市場，恐難度非常高。

彭啓明昨（26）日在研習會中表示，台灣碳費制度今年上路，排碳大戶今年溫室氣體排放量將納入計價，明年正式收費；相較於碳費，ETS制度可藉由市場機制，反映產業減碳成本，賴清德總統、行政院長卓榮泰相當支持加速推動ETS，因此目前環境部正在與各界溝通。

他提到，此次赴德國取經，期待台灣能在2026年試行ETS，並規劃在2027年至2028年正式推動，與碳費雙軌並行。ETS價格是由市場機制驅動，可幫助企業依自身方式減碳，帶動綠色金融發展。

環境部官員補充，ETS與碳費的開單繳費制度不同，主要針對不同產業來設定免費配額，若這些配額有剩餘，就可以運用交易方式，給需要減碳額度、或減碳能力不足的企業，運用市場機制鼓勵企業減碳，多餘配額可拿到市場交易。

歐盟是最早實施ETS的經濟體之一，環境部此次與各部會帶領業者赴德國交流，希望能蒐集更多寶貴經驗，例如，歐盟碳邊境調整機制自2026年起將逐漸減少免費配額，直到全部倚賴企業自主減碳所獲得額度。