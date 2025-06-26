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台電千億元撥補未過關 10月電價將漲5%？經部說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電示意圖。圖／聯合報系資料照片
台電示意圖。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝日前在立法院經濟委員會表示，若撥補台電1,000億元預算未能獲得立法院同意，9月召開電價費率審議會，電價將沒有不漲的理由。外界揣測10月電價要漲5%。對此，經濟部次長賴建信26日表示，國內電價調整已有機制，將由9月電價審議會決定。

因應川普2.0貿易政策衝擊，行政院提出4,100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1,000億元是否用於撥補台電虧損，朝野爭議大。立法院近期正在審議特別條例。

經濟部長郭智輝近日也多次受訪強調，若台電無取得撥補，10月電價費率審議委員會將沒有不漲電價理由，媒體揣測10月電價將漲5%，民生與工業共1,450萬用戶全都要調。

賴建信今日出席「小水力發電廉政平台合作備忘錄簽署暨宣導座談會」受訪表示，國內已建立電價費率審議會機制，上半年或者下半年各召開一次電價費率審議，各界的想法將在會前會、電價費率審議會進行討論和判斷，經濟部會依照電價費率審議會決議，執行電價是否調整。

目前經濟部每年分別在3月、9月召開電價審議會，決定4月及10月電價。賴建信強調，社會上對於電價調整很多的聲音，電價審議委員會的專家也都會做綜合評估。

他表示，基本上電價的調整，經濟部還是會依照電價審議委員會的判斷裁定之後執行，就是依照目前的機制來進行。

電價 經濟部 立法院

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