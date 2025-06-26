快訊

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府發聲

打臉川普！伊朗最高領袖神隱多日首發聲 稱「核設施受損不大」

下一波金融危機已展開？金融時報曝破口：可能在「這行業」

台灣若遭封鎖會大斷電？台電董座：保留「2種機組」確保國安

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電董事長曾文生接受寶島全世界節目專訪。 圖／YT
台電董事長曾文生接受寶島全世界節目專訪。 圖／YT

近年地緣政治風險升高，外界關切若中國大陸封鎖台灣，台灣電力如何因應？台電董事長曾文生26日受訪表示，台電現在能做的準備是，保留燃煤機組、儲煤設施，並維持核電機組妥善。

全球都很關切台灣晶片，若遭封鎖如何面對？曾文生表示，台電確實也跟盟邦互相討論，維持台灣能源穩定，以維持全球產業運作，共同想出好的解決方案。

曾文生接受寶島全世界節目專訪，並於今日播出。主持人鄭弘儀提問，台灣能源結構很脆弱，若遇到緊急狀況，如中國大陸封鎖怎麼辦？是先限民生用電、還是限工業用電？核電有無可能納入備援，以因應國安？

曾文生表示，若遭到封鎖，「不會完全都是工業用電限制，民生用電也不可能不調整」。簡言之，不是民生關鍵的產業，會優先被限電，例如娛樂。他表示，早在四、五年前，政府就有做相關模擬。

全世界關切台灣晶片，要如何因應封鎖？曾文生表示，台電確實也跟盟邦有互相討論，維持台灣能源穩定及全球運作，共同想出好的解決方案。主持人詢問，目前科學園區廠商自有發電設備有多少？曾文生回答，約有1GW，相當於核三廠一部機組。

曾文生表示，地緣政治風險會隨時間演進、改變，要依照應發展情勢調整。台電現在能做到的準備就是保留燃煤、儲煤設施，在緊急時候能用到；至於核能機組，將爐心內燃料棒移出，同時要維持機組妥善。

曾文生表示，台電資產絕大部分是國家資產，台電責任就是在國家需要時，發揮功能。核電廠符合必要程序，是可以如燃煤機組轉為備援，以因應國家安全風險。主持人追問，核電機組會保留？曾文生回答，核一比較困難，太老舊，目前員額滿編的是核二、核三。

天然氣安全存量受矚目。曾文生表示，夏季因用量較多，燃氣安全存量較少，約是11到12天。目前桃園觀塘三接開始進氣，明年台中三期2個儲槽應也會開始進氣，存量約可增加到14-15天。未來還有高雄洲際碼頭蓋天然氣接收站，天然氣存量持續增加。

針對核電重啟議題，曾文生表示，過去一個世紀，化石燃料讓人類快速取得高密度能量發展工商業，但因二氧化碳排放，將逐漸走入歷史；如果要能量高密度的發電方式，核能是種選擇。台電除了要確保核電安全外，核電都會有「殘餘風險」，這要人民可以接受，核廢處理則要由人民選擇。

核電廠 曾文生 台電

延伸閱讀

台電董事長：台中用電成長快 台積電設廠將增數10億度

台電：無煤中火 2034年達陣

2028年重啟核二、核三頂上來力拚中火無煤？台電董座回應了

【重磅快評】一句話推翻立院決議？曾文生自我膨脹太厲害

相關新聞

台灣若遭封鎖會大斷電？台電董座：保留「2種機組」確保國安

近年地緣政治風險升高，外界關切若中國大陸封鎖台灣，台灣電力如何因應？台電董事長曾文生26日受訪表示，台電現在能做的準備是...

若中國封鎖台灣 台電董事長：保留燃煤、維持核能妥善

外界關切中國若封鎖台灣，能源供應斷炊恐衝擊全球半導體產業。台電董事長曾文生表示，COVID-19疫情開始便有相關模擬，優...

台電董事長：台中用電成長快 台積電設廠將增數10億度

中火議題持續延燒，台電董事長曾文生今天表示，中火10部機組是國民黨時期決定興建，經台電努力減煤，空污排放已減少逾半，相關...

「不可能完全移轉」 林啟超：美債地位難以被其他國家債券取代

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日在國泰所舉辦的「2025年下半年全球投資趨勢論壇」中談及美債投資，他指出，全球...

新台幣強升引發衝擊出口 行政院：持續關注、備妥因應措施

新台幣近來強勢升值，更刷新3年新高，引發出口商壓力倍。行政院發言人李慧芝說，政府會持續關注匯率，並做好因應措施。

怡和國際現金增資3.6億元 厚實資本實力、擴大營運規模

怡和國際（7590）日前正式公告辦理今年第一次現金增資案，預計募集資金總額為新台幣3.6億元。此次增資將有效強化資本結構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。