台灣若遭封鎖會大斷電？台電董座：保留「2種機組」確保國安

近年地緣政治風險升高，外界關切若中國大陸封鎖台灣，台灣電力如何因應？台電董事長曾文生26日受訪表示，台電現在能做的準備是，保留燃煤機組、儲煤設施，並維持核電機組妥善。

全球都很關切台灣晶片，若遭封鎖如何面對？曾文生表示，台電確實也跟盟邦互相討論，維持台灣能源穩定，以維持全球產業運作，共同想出好的解決方案。

曾文生接受寶島全世界節目專訪，並於今日播出。主持人鄭弘儀提問，台灣能源結構很脆弱，若遇到緊急狀況，如中國大陸封鎖怎麼辦？是先限民生用電、還是限工業用電？核電有無可能納入備援，以因應國安？

曾文生表示，若遭到封鎖，「不會完全都是工業用電限制，民生用電也不可能不調整」。簡言之，不是民生關鍵的產業，會優先被限電，例如娛樂。他表示，早在四、五年前，政府就有做相關模擬。

全世界關切台灣晶片，要如何因應封鎖？曾文生表示，台電確實也跟盟邦有互相討論，維持台灣能源穩定及全球運作，共同想出好的解決方案。主持人詢問，目前科學園區廠商自有發電設備有多少？曾文生回答，約有1GW，相當於核三廠一部機組。

曾文生表示，地緣政治風險會隨時間演進、改變，要依照應發展情勢調整。台電現在能做到的準備就是保留燃煤、儲煤設施，在緊急時候能用到；至於核能機組，將爐心內燃料棒移出，同時要維持機組妥善。

曾文生表示，台電資產絕大部分是國家資產，台電責任就是在國家需要時，發揮功能。核電廠符合必要程序，是可以如燃煤機組轉為備援，以因應國家安全風險。主持人追問，核電機組會保留？曾文生回答，核一比較困難，太老舊，目前員額滿編的是核二、核三。

天然氣安全存量受矚目。曾文生表示，夏季因用量較多，燃氣安全存量較少，約是11到12天。目前桃園觀塘三接開始進氣，明年台中三期2個儲槽應也會開始進氣，存量約可增加到14-15天。未來還有高雄洲際碼頭蓋天然氣接收站，天然氣存量持續增加。

針對核電重啟議題，曾文生表示，過去一個世紀，化石燃料讓人類快速取得高密度能量發展工商業，但因二氧化碳排放，將逐漸走入歷史；如果要能量高密度的發電方式，核能是種選擇。台電除了要確保核電安全外，核電都會有「殘餘風險」，這要人民可以接受，核廢處理則要由人民選擇。