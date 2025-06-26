快訊

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府發聲

打臉川普！伊朗最高領袖神隱多日首發聲 稱「核設施受損不大」

下一波金融危機已展開？金融時報曝破口：可能在「這行業」

聽新聞
0:00 / 0:00

台電董事長：台中用電成長快 台積電設廠將增數10億度

中央社／ 台北26日電
台電董事長曾文生。圖／聯合報資料照
台電董事長曾文生。圖／聯合報資料照

中火議題持續延燒，台電董事長曾文生今天表示，中火10部機組是國民黨時期決定興建，經台電努力減煤，空污排放已減少逾半，相關批評應公允；至於新建燃氣機組也是因台中用電成長快，包含後續台積電在台中設廠，經估算，先進製程用電將增加數10億度。

台電董事長曾文生接受「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪今天播出，談及台中電廠機組運轉議題。

針對台中市長盧秀燕指中火晚上「偷偷火力全開」，曾文生表示，此說法不正確，台中電廠從2019年開始就沒有10部機組全開過，夏天開8、9部，冬天開6、7部，且白天太陽光電多時，台中火力電廠機組多半降載發電，縱使有升載，也是因夜尖峰沒有光電，所以用火力來補。

至於盧秀燕堅持燃煤機組未來要全拆，曾文生表示，台中電廠最後兩部機組是1997年通過環評，全部運轉則是2006年後，燃煤量及空排量最多是在前總統馬英九時期，一直到2016年總統蔡英文上任，2019年台中電廠燃煤量從1840萬噸高峰，一路降至約1200萬噸，減少約1/3；碳排至2019年也降至1萬9000多噸，現在剩9000多噸。

曾文生直言，決定要蓋10部燃煤機組的並非民進黨政府，而是當時國民黨。

他表示，過去台電為維持供電穩定，用煤量維持一定水準，但推動設置空污防制設施，空污排放已減半，去年減量更已超過7成7。

他說，統計2016到2021年，中火空排減量達60%，台中市整體則是減少18%，若扣掉中火減量，台中空污排放實際是增加3%，近期台中市議員也關注台中市府所屬的3座焚化廠空排完全沒進行改善。

他強調，「做這個決定（蓋燃煤機組）的不是現在的政府、現在的台電，但最努力改善的是現在的台電」，他呼籲批評應公允，如果台電完全不作為，理當受批評，且應告訴台電還有什麼能做，而不是只有許願。

中火正推動煤改氣，他指出，因台中用電成長快，接下來台積電要在台中設廠，先進製程絕對會增加用電，估算用電會增加數10億度。

他強調，「台電並沒有說中火不要無煤」，但執行人是台電，應該要讓台電說明如何做到，只要有調度空間就會優先減煤，而之所以一定要保留燃煤，是基於國安考量，在遇到緊急情況時，就可派上用場，且燃氣機組上線後，燃煤機組平常不會啟動，只會定期發動暖車，「相信多數台灣人應願意幫台灣多留一部發電機組」。

電廠 曾文生 台電 台積電 台中市

延伸閱讀

台電：無煤中火 2034年達陣

2028年重啟核二、核三頂上來力拚中火無煤？台電董座回應了

【重磅快評】一句話推翻立院決議？曾文生自我膨脹太厲害

曾文生指中火無煤最遲2034才可達成 中市環保局提出數據反駁

相關新聞

台電董事長：台中用電成長快 台積電設廠將增數10億度

中火議題持續延燒，台電董事長曾文生今天表示，中火10部機組是國民黨時期決定興建，經台電努力減煤，空污排放已減少逾半，相關...

若中國封鎖台灣 台電董事長：保留燃煤、維持核能妥善

外界關切中國若封鎖台灣，能源供應斷炊恐衝擊全球半導體產業。台電董事長曾文生表示，COVID-19疫情開始便有相關模擬，優...

「不可能完全移轉」 林啟超：美債地位難以被其他國家債券取代

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日在國泰所舉辦的「2025年下半年全球投資趨勢論壇」中談及美債投資，他指出，全球...

新台幣強升引發衝擊出口 行政院：持續關注、備妥因應措施

新台幣近來強勢升值，更刷新3年新高，引發出口商壓力倍。行政院發言人李慧芝說，政府會持續關注匯率，並做好因應措施。

怡和國際現金增資3.6億元 厚實資本實力、擴大營運規模

怡和國際（7590）日前正式公告辦理今年第一次現金增資案，預計募集資金總額為新台幣3.6億元。此次增資將有效強化資本結構...

環部率綠色成長聯盟成員赴德 碳費ETS雙軌制估2027上路

環境部於6月24日至26日於德國柏林舉行「環境部綠色成長聯盟德國碳定價研習會」，由環境部長彭啓明率經濟部、金管會、證交所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。