重返「輝」煌時刻 美股ETF績效補血

AI指標股輝達（NVIDIA）股東會報佳音，推升股價再創新高，同期間恐慌指數（VIX）創波段新低，促使資金重回科技股等風險性資產，增添股市多頭動能，也讓美股ETF績效同步補血，建議可透過聚焦成長題材的美股市值型ETF分散風險。

截至25日，根據理柏資訊統計，自4月8日美股低點反彈以來，美股一般型ETF當中以聚焦科技或成長題材的標的，如野村美國研發龍頭（00971）、富邦NASDAQ（00662）、中信NASDAQ（009800）、復華S&P500成長（00924）漲幅達兩位數最為突出。

數據顯示，衡量市場風險情緒的VIX指數已回落至川普加徵關稅前低檔區，創近4個月以來新低；此外中東停火降溫，掃除地緣政治不確定性，增添資金進場布局意願，其中資訊科技類股受惠AI題材表現最為強勢。

復華美國S&P500成長經理人吳允翔表示，根據最新聯準會會議記錄顯示，關稅帶來的通膨與景氣擔憂有所緩和，此外，美國景氣短期增速並未明顯放緩。高頻數據顯示，美國第2季GDP增速可能回升到2~3%的正常增長範圍。

輝達股價25日創新高，市值來到3.76兆美元，再度超車微軟登上市值龍頭寶座。美國華爾街分析師看好輝達受惠下一波AI黃金浪潮，股價及市值有望再締新猷。吳允翔表示，隨風險情緒回穩、AI蓬勃發展利多，預估後市資金焦點將重回具高成長潛力的科技創新題材。

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