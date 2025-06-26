強化安全韌性特別條例 賴總統：1,500億元強化國土防衛

總統府26日舉行全社會防衛韌性委員會第四次會議，賴清德總統提到，最近行政院提出了「強化安全韌性特別條例」，運用歲計賸餘，編列4,100億元特別預算，其中1,500億元，用於提升國家韌性、強化國土防衛能力，例如增添無人載具、提升軍民資通作業環境韌性與設備效能。

賴總統致詞表示，自從去年宣布在總統府成立三個委員會，已經滿一年。也先後在去年的12月，進行桌上推演，以及在今年3月進行實地演練，檢視中央和地方、政府與民間團體之間的協調、整合與應變能力；驗證台灣面對天然災害，或各種極端情況的應對和動員能力。未來會持續盤整各部會的資源和力量，反覆檢討、精進作為，讓全社會防衛韌性的建構工作，更加穩健和堅實。

賴總統指出，最近行政院提出了「強化安全韌性特別條例」，運用歲計賸餘，編列4,100億元特別預算，其中1,500億元，用於提升國家韌性、強化國土防衛能力。例如：強化海岸巡防設施設備、增添無人載具、提升軍民資通作業環境韌性與設備效能、建構軍民共同圖像監偵能力，以及改善重要防護設施等等。

賴總統提到，在舉行實地驗證部分，時序將邁入7月，一年一度的漢光演習即將展開。今年的「漢光41號演習」期間，也將進行「2025城鎮韌性演習」。漢光演習，著重國軍的演訓，而城鎮韌性演習，著重整合非軍事部門對緊急事件的應變，透過軍民協力，展現國家團結的意志，提升台灣的全社會防衛韌性。

賴總統說，今年7月是「國家團結月」，要讓台灣社會透過實際的演練，扎根「有準備、更安全」的意識，更要向國際社會展現，台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心。這些年來，國軍以「實戰化訓練」為根本，「防衛固守、重層嚇阻」為戰略，發展「不對稱戰力」，建構「多域拒止、韌性防衛」的整備方向。

他說明，今年7月9日到18日，為期十天九夜的「漢光41號演習」，國軍部隊將落實「實戰化訓練」要求，驗證重點包括：灰色地帶侵擾應處；快速反應備戰部署；戰略溝通運作機制；動員部隊戰力恢復；重層縱深防禦部署；新式裝備作戰效能；精進後勤支援能量；軍民整合協調運作。

賴總統也說，而在「2025城鎮韌性演習」方面，從今年4月10日開始，已經在連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、以及嘉義市等8個縣市陸續舉行。接下來7月15日至17日，將在台中市、台南市和台北市舉行的三場演習，將選定關鍵基礎設施進行實作，並在周邊行政區域開設配售站、急救站及救濟站。

賴總統表示，同時全國22個縣市，也將同步進行防空避難與民防演練，全面驗證中央和地方，在面對極端情境時的協同應變能力。政府將透過預告、系統性演練，以及跨部門實地實作，讓全民都能清楚瞭解到，當危機和挑戰來臨時，如何串聯各自的角色，發揮最大的力量，來共同應對。

他強調，保衛台灣，從來不只是國軍的責任，也是全民意志的展現。除了戰力堅強的國軍，也需要維護秩序的警察、搶救生命的消防醫護人員；也需要堅守崗位的政府同仁、企業夥伴、社區志工，以及全體國民的齊心協力。

賴總統說，藉這個機會感謝在場的林敏雄顧問，全聯也會有門市加入7月的城鎮韌性演習。這也代表著，無論身在哪個工作崗位，每一個角色、每一份力量，都是串起國家安全，不可或缺的重要一環。因此，「國家團結月」，將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神和韌性。

賴總統提到，這陣子，許多國人朋友都在討論防災避難包，查看物資清單；也有許多朋友報名相關課程，學習緊急救護的技巧和民防知識。另外，有許多朋友打開地圖APP，和家人一起認識住家附近的避難地點，熟悉疏散路線。防範於未然，有準備，更安全。從心理建設到具體規劃，這些都是應對天然災害或各種極端情境的最好準備。

賴總統認為，唯有全民有感、全體參與，全民防衛才能發揮最大力量，讓台灣在各種挑戰中，保持穩健，更加團結。為了讓各位更了解「國家團結月」的內涵，今天的議程，將安排5個報告事項。

他指出，除了「第三次委員會議列管事項及辦理情形」之外，將分別由內政部、國防部、以及行政院，針對「全社會防衛韌性五大主軸執行與目標落實」、「漢光41號演習規劃」、「2025城鎮韌性演習整備及推動概況」，以及「2025韌性演習觀察所見」進行報告。在各位顧問和委員的桌上，也都有這次總統府特別幫大家準備的「漢光41號臂章」。