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國泰世華論壇聚焦川普2.0經濟新序 關稅、債市與AI成關鍵議題

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰資產管理《2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維》26日登場，國泰世華銀行副總經理李鼎倫（左起）、PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls (波以斯)、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢均出席盛會。 國泰世華／提供
國泰資產管理《2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維》26日登場，國泰世華銀行副總經理李鼎倫（左起）、PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls (波以斯)、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢均出席盛會。 國泰世華／提供

國泰世華銀行《2025下半年全球投資趨勢論壇》26日盛大舉行，正值川普2.0「對等關稅」政策進入常態化階段，全球供應鏈結構面臨挑戰，市場波動加劇。為協助投資人從宏觀局勢中洞悉機遇，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超與資產管理巨擘PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls (波以斯)展開對談，深入剖析總經觀察與資產配置策略。

林啟超首先指出，市場對利率信號的反應機制似有調整，投資人對資產定錨出現非理性的鬆動，可能是引起市場對美元及美債規劃的劇烈變動關鍵因素之一。他進一步說明，美國政府債務持續攀升，估算未來數年將突破40兆美元，加上近期各式傳聞動搖了投資人對美債及美元的信心，導致市場暫時出現拋售美元資產現象。隨著各式傳聞漸獲釐清，美債及美元最終仍將回歸聯準會的降息節奏，美債的穩定現金流具吸引力，惟須注意美元陷入強勢盤整的趨勢。

談到關稅對供應鏈與產業的衝擊，林啟超指出，美國5月單月關稅收入大增217億美元，較2024年月均約增加150億美元，代表出口商、進口商與終端消費者都需承擔相對應成本，預料接下來的數月，在日常消費領域漸有一次性的漲價壓力。因此，對等關稅的最終內容若接近10-15%，且中東近期的地緣風險可儘早平息，推測聯準會將朝邊走邊看的緩慢降息路徑前進，2025、2026兩年預估有4-5碼的降息幅度，意謂下半年美國10年公債利率將在4-4.5%上緣盤整。

就美元匯率而言，林啟超強調，在歐元區可能加大財政政策力度，及美歐的利差將趨高向下的趨勢下，下半年美元偏向弱盤。值得注意的是，穩定幣的興起，其依託美元或美債準備的機制，未來可能協助鞏固美元資產在全球金融體系的主導地位，堪稱「讓美元再次偉大」的重要推手。此外，台灣前5月出口整體增長約25%，但傳統製造業仍處於低迷，反應「對等關稅」正在加速台灣產業結構的再洗牌。在資本市場方面，他也觀察到資金將繼續湧向未來資本支出高、具明顯成長性的AI相關領域。

Andrew Balls(波以斯)指出，全球正進入一個「破裂時代」，以往穩固的國際聯盟鬆動，貿易版圖重組與各國財政赤字擴張並存，市場將維持高度波動。在這種情勢下，5至10年期中天期債券，因其在收益與利率敏感度之間取得平衡，具備核心資產的角色，成為下一階段資產配置的重點；於此同時，他也強調對私人信貸市場需保持高度審慎，若發生經濟衰退，私募信貸與股權領域恐面臨快速惡化。

此外，Andrew Balls (波以斯)認為已開發市場與新興市場的高品質債將成為分散風險的重要工具，特別是在銀行放貸能力受限之際，資產抵押型融資(asset-based finance)有望成為新的融資與配置機會。他同時提醒，全球殖利率曲線的陡峭化趨勢尚未結束，市場將在央行政策調整和地緣事件中反覆震盪；在此背景下，債券市場當前的估值具吸引力，不僅能帶來穩定收益，若央行未來轉向寬鬆，還有機會帶來顯著的資本利得。

整體而言，在高債務、高利率與關稅常態化的多重衝擊下，投資人需要超越單一資產或地區的思維模式，採取跨市場、多元化並兼顧風險緩衝的策略。未來，國泰資產管理將繼續秉持「夠穩健，才能靈活前進」的核心精神，融合深厚的投研實力與國際視野，為客戶準確識別市場動態，把握未來趨勢，致力於協助投資人轉化挑戰為成長動能，在全球資產管理版圖中持續發揮影響力，成為投資人最值得信賴的長期夥伴。

關稅 國泰世華

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