「不可能完全移轉」 林啟超：美債地位難以被其他國家債券取代

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日在國泰所舉辦的「2025年下半年全球投資趨勢論壇」中談及美債投資，他指出，全球投資人分散去買其他國家的債券，可能取代美債的一部分，但不可能全部，因為其他國家的公債利率都低於美國，而且胃納量不夠大，因此林啟超進而指出，即使英國、澳洲下半年很多人去投資公債，也不可能完全移轉。

他也指出，美元霸權難以挑戰，而且美元若貶值，進口通膨也會升高，會轉嫁到美國一般消費者身上，因此美元不可能太弱。

林啟超也對「穩定幣」指出，穩定幣總部位現在為2千億美元，現在約當比特幣的十分之一，他相信，穩定幣的出現，未來一定大舉改變整個外匯市場。

至於投資，林啟超認為，美國十年期公債殖利率仍在4.3%，但由於台幣升值，因此可用比先前更便宜的匯率，約便宜6%或7%的美元資金，去買美國債券。

PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls也呼應指出，美國通膨只要維持在2%目標，高品級債券的利率都有5%至7%，因此換算下來的報酬率仍很可觀。

Andrew Balls也認為美元仍很穩固，包括外匯交易量及外匯儲備，美元仍維持其儲備貨幣地位，雖不代表美元不會走軟，也會因為市場風險有波動而使美元受影響；他也指出，投資人最好投資5至10年期的債券，避開長天期債券，才會有較好表現。

他也表示，因為各國政府債台高築，沒辦法以財政政策振興經濟，而各國央行也更有貨幣政策操作的空間，很多國家短天期利率都大幅走高，尤其，新興市場平均利率已高於過去的1015年水準，因此，央行有更多降息空間，至於長天期殖利率，要較小心，Andrew Balls也建議，投資人應投資5年期的殖利率曲線區段，較有更多的資本利得回報。

Andrew Balls也指出，估計下半年會有1至2次降息。

投資級信用債殖利率隨公債殖利率走高而帶動，但Andrew Balls呼籲，要小心非投等的信用債，因為與經濟走勢敏感度較高，風險也較高，而且若投等債就已有5%至7%，就不用去冒險投資非投等債。

他也認為，迄今美國公債仍是全球公債流動性最高的選項，而且仍有發揮避險的效果，在二戰之後，只要有經濟衰退，或是去年八月市場大波動，美國公債仍有不錯的表現，因此，美國公債作為重要避險資產的特性，長期仍不會改變。

若政策利率下降，通常5年期債券馬上就可看到受惠。現在風險溢酬在長天期已升高，因此會加碼5至10年期的中短債，而減碼30年期債券，並作國家分散，將可受惠於5年期債券帶來利多，而且也會因為減碼30年期的債券而減少虧損。