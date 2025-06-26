新台幣強升引發衝擊出口 行政院：持續關注、備妥因應措施

全球央行周上周剛結束，美國聯準會、日本銀行、到台灣的中央銀行，都召開了第二季利率決策會議。大部分的央行，都選擇「不降息」。 由於本季的全球央行周，是美國川普政府4月宣布對等關稅計畫之後的第一次利率決策會議，因此，各國央行決策、對今年全年經濟展望預估，就顯得尤為重要。 本集白話財經邀請聯合報記者陳儷方，請她來幫我們看看，各國央行在這個季度對經濟展望有哪些看法？對房地產市場又有哪些影響？

2025-06-26 12:46