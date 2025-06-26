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新台幣強升引發衝擊出口 行政院：持續關注、備妥因應措施

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

台幣近來強勢升值，更刷新3年新高，引發出口商壓力倍。行政院發言人李慧芝說，政府會持續關注匯率，並做好因應措施。

美元走弱拉動亞幣走升，新台幣兌美元今天開盤價為29.36元，早盤最高29.151元、最低29.36元；央行副總裁嚴宗大強調新台幣升值有助進口，但出口商與壽險業仍備感憂心，外界關注政府是否會有因應作為。

李慧芝今天主持政院會後記者會表示，政院會持續關注匯率部分，同時做好因應措施，另外也會尊重中央銀行對於相關措施的說明。

記者會 行政院 李慧芝 台幣 出口商

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