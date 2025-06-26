快訊

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

消費者白皮書 剖析消費者在關稅影響等變局新價值觀

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城（中）、顧客洞察部協理黃玉琴（左起）、行銷業務部總監江盈美、顧客洞察部總監呂宛蓁、智慧媒體部副總經理李淑君、行銷業務部副總經理丁立雯、智慧媒體部總監劉艾薇。記者曾學仁／攝影
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城（中）、顧客洞察部協理黃玉琴（左起）、行銷業務部總監江盈美、顧客洞察部總監呂宛蓁、智慧媒體部副總經理李淑君、行銷業務部副總經理丁立雯、智慧媒體部總監劉艾薇。記者曾學仁／攝影

2025年受關稅議題、匯率波動、通貨膨脹等因素影響，全球面臨大環境變動世代，HAPPY GO旗下市調顧問品牌 GO SURVEY下午舉行年度消費趨勢論壇，以「變動時代重塑消費新決策」為題，發表最新消費者白皮書，剖析消費者在面對變局的新價值觀，論壇也以「善用數據贏得新客」、「點數驅動與顧客洞察布局」兩大主題，分享如何運用數據掌握顧客洞察超前部屬創造差異化優勢。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理李明城為論壇活動引言表示，國際局勢變化快速，全球下半年仍將持續面臨嚴峻挑戰，根據GO SURVEY調查顯示，在大環境變動下超過8成消費者表示近兩個月的變動已動搖其消費信心，逾3成6認為經濟變局將持續影響半年至一年，在經濟不安感之下更有近4成緊縮日常非必要開支，因此透過今年的消費趨勢論壇，運用數據洞察顧客新價值觀，進一步帶領品牌和運營夥伴從變化找到「經營機會點」，掌握消費決勝的關鍵。

HAPPY GO 旗下市調顧問品牌GO SURVEY下午舉行年度消費趨勢論壇，以「變動時代重塑消費新決策」為題，發表最新消費者白皮書，剖析消費者在面對變局的新價值觀。記者曾學仁／攝影
HAPPY GO 旗下市調顧問品牌GO SURVEY下午舉行年度消費趨勢論壇，以「變動時代重塑消費新決策」為題，發表最新消費者白皮書，剖析消費者在面對變局的新價值觀。記者曾學仁／攝影
HAPPY GO 旗下市調顧問品牌 GO SURVEY 下午舉行年度消費趨勢論壇，以「變動時代重塑消費新決策」為題，發表最新消費者白皮書，剖析消費者在面對變局的新價值觀。記者曾學仁／攝影
HAPPY GO 旗下市調顧問品牌 GO SURVEY 下午舉行年度消費趨勢論壇，以「變動時代重塑消費新決策」為題，發表最新消費者白皮書，剖析消費者在面對變局的新價值觀。記者曾學仁／攝影
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城（中）。記者曾學仁／攝影
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城（中）。記者曾學仁／攝影

關稅 消費 HAPPYGO

延伸閱讀

國泰世華首席經濟學家：美國未大降息、外資未大買超 台幣不會強烈升值

10大觀察重點 掌握投資市場變化

機械公會：台幣獨強業者哀鴻遍野 盼關稅越低越好

執政黨忙大罷免 蔣萬安問中央：關稅進度如何了？

相關新聞

「不可能完全移轉」 林啟超：美債地位難以被其他國家債券取代

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日在國泰所舉辦的「2025年下半年全球投資趨勢論壇」中談及美債投資，他指出，全球...

新台幣強升引發衝擊出口 行政院：持續關注、備妥因應措施

新台幣近來強勢升值，更刷新3年新高，引發出口商壓力倍。行政院發言人李慧芝說，政府會持續關注匯率，並做好因應措施。

怡和國際現金增資3.6億元 厚實資本實力、擴大營運規模

怡和國際（7590）日前正式公告辦理今年第一次現金增資案，預計募集資金總額為新台幣3.6億元。此次增資將有效強化資本結構...

環部率綠色成長聯盟成員赴德 碳費ETS雙軌制估2027上路

環境部於6月24日至26日於德國柏林舉行「環境部綠色成長聯盟德國碳定價研習會」，由環境部長彭啓明率經濟部、金管會、證交所...

新台幣匯率強升 政院：持續關注、備妥因應措施

新台幣持續升值，26日新台幣兌美元今天中午暫收29.197元，飆升1.94角，產業憂心恐會衝擊出口，引發後續的無薪假效應...

白話財經EP164｜全球央行周剛結束 各國央行怎麼看下半年景氣？

全球央行周上周剛結束，美國聯準會、日本銀行、到台灣的中央銀行，都召開了第二季利率決策會議。大部分的央行，都選擇「不降息」。 由於本季的全球央行周，是美國川普政府4月宣布對等關稅計畫之後的第一次利率決策會議，因此，各國央行決策、對今年全年經濟展望預估，就顯得尤為重要。 本集白話財經邀請聯合報記者陳儷方，請她來幫我們看看，各國央行在這個季度對經濟展望有哪些看法？對房地產市場又有哪些影響？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。