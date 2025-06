消費者白皮書 剖析消費者在關稅影響等變局新價值觀

2025年受關稅議題、匯率波動、通貨膨脹等因素影響,全球面臨大環境變動世代,HAPPY GO旗下市調顧問品牌 GO SURVEY下午舉行年度消費趨勢論壇,以「變動時代重塑消費新決策」為題,發表最新消費者白皮書,剖析消費者在面對變局的新價值觀,論壇也以「善用數據贏得新客」、「點數驅動與顧客洞察布局」兩大主題,分享如何運用數據掌握顧客洞察超前部屬創造差異化優勢。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理李明城為論壇活動引言表示,國際局勢變化快速,全球下半年仍將持續面臨嚴峻挑戰,根據GO SURVEY調查顯示,在大環境變動下超過8成消費者表示近兩個月的變動已動搖其消費信心,逾3成6認為經濟變局將持續影響半年至一年,在經濟不安感之下更有近4成緊縮日常非必要開支,因此透過今年的消費趨勢論壇,運用數據洞察顧客新價值觀,進一步帶領品牌和運營夥伴從變化找到「經營機會點」,掌握消費決勝的關鍵。 HAPPY GO 旗下市調顧問品牌GO SURVEY下午舉行年度消費趨勢論壇,以「變動時代重塑消費新決策」為題,發表最新消費者白皮書,剖析消費者在面對變局的新價值觀。記者曾學仁/攝影 HAPPY GO 旗下市調顧問品牌 GO SURVEY 下午舉行年度消費趨勢論壇,以「變動時代重塑消費新決策」為題,發表最新消費者白皮書,剖析消費者在面對變局的新價值觀。記者曾學仁/攝影 HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城(中)。記者曾學仁/攝影