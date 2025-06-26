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怡和國際現金增資3.6億元 厚實資本實力、擴大營運規模

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
怡和綠電超商喬遷儀式，正式遷址至高雄軟體科技園區內。照片／業者提供
怡和綠電超商喬遷儀式，正式遷址至高雄軟體科技園區內。照片／業者提供

怡和國際（7590）日前正式公告辦理今年第一次現金增資案，預計募集資金總額為新台幣3.6億元。此次增資將有效強化資本結構，提升財務體質，挹注營運資金，以因應業務擴張需求，同時積極投入再生能源與表後儲能相關專案，搶占綠能轉型新契機並奠定堅實基礎。

怡和國際陸續轉投資成立「怡和國際能源公司」、「怡和綠電超商公司」，面對產業快速變化與市場需求擴大，公司亟需加強資本動能，以應對持續成長所需的營運資源，為共同拓展綠色能源服務版圖與淨零碳排永續家園的目標邁進。

隨著國內半導體產業蓬勃發展和AI資料中心陸續落地，預計用電需求將持續攀升，怡和國際旗下綠電超商首創即時綠電服務，整合了數位電表和AI演算技術，為企業提供實時用電監測和分析，不僅解決了傳統月結制的資訊延遲問題，使企業能夠即時調整用電策略，提高能源使用效率。

同時，在綠電交易業務方面預計114年轉供目標為4億度，且購售電客戶遍及知名上市櫃公司如金控、航運、高科技半導體公司等。

怡和國際秉持「誠信、圓融、積極」的核心經營理念，致力成為企業數位轉型與能源轉型的全方位夥伴，與所有的客戶一同攜手落實ESG，共同邁向2050淨零碳排的永續未來。

綠電 增資 半導體

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