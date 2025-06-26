環部率綠色成長聯盟成員赴德 碳費ETS雙軌制估2027上路

環境部於6月24日至26日於德國柏林舉行「環境部綠色成長聯盟德國碳定價研習會」，由環境部長彭啓明率經濟部、金管會、證交所、碳交所、氣候署及11個企業等綠色成長聯盟成員，與德方進行深度的碳定價制度研習與交流，目標2026年建立台灣試行總量管制與排放交易（ETS）制度，並於2027年至2028年推動該制度。

彭啓明表示，我國碳費制度已於今年正式上路，碳費徵收對象今年的溫室氣體排放量將納入計價，但相較於固定的徵收費率，ETS制度可以藉由市場機制，反應產業減碳實際付出的成本。本次首次帶領綠色成長聯盟成員共同參與學習第一手資訊，期能於2026年建立試行ETS制度，並規畫在2027年至2028年推動ETS制度，與碳費制度雙軌併行。

環境部表示，德國排放交易管理局隸屬於德國聯邦環境署（UBA），是德國政府負責歐盟總量管制與排放交易（EU ETS）的主管機關，台德雙方自2018年簽署台德碳交易合作意向書後，持續就碳定價制度建構及碳交易市場等主題進行交流。

環境部指出，本次為期3天的課程首先由德國排放交易管理局介紹建立EU ETS體系的先期準備，接著由歐盟環境智庫Adelphi說明EU ETS主要架構與最新發展，並強調EU ETS拍賣所得將投入創新基金與現代化基金來推動低碳技術。

此外，本次研習會也邀集了德國聯邦經濟與能源部（BMWE）、德國應用生態研究所（Öko-Institut）、德國氣候顧問公司Future Camp、歐洲能源交易所（EEX）、國際碳行動夥伴關係（ICAP）、全球永續賦能倡議組織（GeSI）等各方國際專業領域的機構或團體，分享德國排放交易制度、EU ETS 2制度現況、國際上碳交易市場實務經驗、自願減量交易機制的數位解方，以及氣候政策推動時的利害關係人辨識與溝通等內容，為環境部及綠色成長聯盟奠定紮實的ETS制度理論與基礎。