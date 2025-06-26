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加速推動小水力 經部將公布86處潛能地點資訊

中央社／ 台北26日電

經濟部成立小水力發電廉政平台，次長賴建信表示，近期舉辦4場社會溝通會議，風光到小水力等綠能發展過程中，需要公開透明、跨機關合作等機制。水利署表示，目前完成盤點86處小水力潛能點，未來將公布相關資訊，加速案場推動。

經濟部水利署今天舉辦「小水力發電廉政平台合作備忘錄簽署暨宣導座談會」，經濟部次長賴建信表示，在廉政平台架構下，每2週與地方政府、業者開會，檢察官也參與會議，期待與法務部合作，共同推動國家淨零碳排目標。

賴建信表示，經濟部近期已舉辦4場社會溝通會議，蒐集各界意見，從風光到小水力等綠能發展過程中需要公開透明、跨機關合作，以光電發展為例，光電業者、公務人員可透過廉政平台的專區取得公開資訊和審核標準。

經濟部水利署長林元鵬表示，小水力雖然發電量不多，但非常乾淨，也是世界趨勢，希望透過和廉政體系合作，可以排除不當勢力干預，共同建立透明機制。

小水力推動策略方面，水利署表示，將秉持「穩定、安全、永續」3大原則，優先盤點可行性及潛能，在潛能地點加速推動；未來新建設施也規劃在設計階段即評估，將具小水力潛能者納入設計 。

水利署表示，已盤點轄區內的小水力案場，並進行現場場勘，目前完成盤點86處潛能地點，未來將公布相關資訊，加速案場推動。

水利署表示，小水力發電由水利署自辦或是民間自行開發等模式推動，但過程中可能存在廉政風險因素，包括招標關說、廠商施壓、行政干擾等，希望藉由建立小水力發電廉政平台，延續跨機關合作經驗，深化廉政平台效能並擴及至小水力發電，未來將在水利署廉政平台專區揭露相關資訊。

經濟部 水利署 平台

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