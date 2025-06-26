建構中長期碳定價制度 環境部與綠色成長聯盟赴德交流

環境部近日於德國柏林舉行「環境部綠色成長聯盟德國碳定價研習會」，由環境部長彭啓明率經濟部、金管會、證交所、碳交所、氣候署及11個企業等綠色成長聯盟成員，與德方進行深度的碳定價制度研習與交流，期能於2026年建立臺灣試行總量管制與排放交易(ETS)制度，加速企業減碳同時帶動綠色成長。

彭啓明致詞時表示，我國碳費制度已於2025年正式上路，碳費徵收對象今年的溫室氣體排放量將納入計價，但相較於固定的徵收費率，ETS制度可以藉由市場機制，反應產業減碳實際付出的成本，賴清德總統與卓榮泰院長也相當支持我國加速推動ETS制度，因此，目前正持續強化利害關係者的教育與溝通，本次首次帶領綠色成長聯盟成員共同參與學習第一手資訊，期能於2026年建立試行ETS制度，並規劃在2027年至2028年推動ETS制度，與碳費制度雙軌併行。

彭啓明特別感謝德國排放交易管理局(DEHSt) Prof. Dr. Daniel Klingenfeld及其合作夥伴精心籌劃本次課程，並感謝該局前局長Dr. Landgrebe Juergen除促成臺德雙方簽署MOU外並擔任環境部顧問。

德國排放交易管理局隸屬於德國聯邦環境署(UBA)，是德國政府負責歐盟總量管制與排放交易(EU ETS)的主管機關，臺德雙方自2018年簽署臺德碳交易合作意向書後，持續就碳定價制度建構及碳交易市場等主題進行交流。Dr. Juergen指出德國與臺灣都是高度工業化的國家，共同面臨產業去碳化的挑戰，高度肯定臺灣完整的氣候政策規劃及努力，將全力支持未來臺德合作機會，並鼓勵臺灣持續推動碳費與ETS試行，期盼有機會共同推動區域碳市場發展。

本次研習會也邀請到了前德國駐臺代表Martin Eberts及臺灣駐德國代表處朱麗玲副代表蒞臨，朱副代表表示，德國目前已成為臺灣環境領域最重要的技術交流夥伴之一，未來雙方也將持續拓展合作領域，除了環境議題外，臺德雙邊合作也逐步擴展至安全、科技及經濟等領域，反映雙方關係深化與互信基礎，本研習會匯聚了專家、臺德政府部門與產業代表，對深化合作具有重要的意義。

本次為期3天的課程首先由德國排放交易管理局介紹建立EU ETS體系的先期準備，接著由歐盟環境智庫Adelphi說明EU ETS主要架構與最新發展，並強調EU ETS拍賣所得將投入創新基金與現代化基金來推動低碳技術。此外，本次研習會也邀集了德國聯邦經濟與能源部(BMWE)、德國應用生態研究所(Öko-Institut)、德國氣候顧問公司Future Camp、歐洲能源交易所(EEX)、國際碳行動夥伴關係(ICAP)、全球永續賦能倡議組織(GeSI)等各方國際專業領域的機構或團體，分享德國排放交易制度、EU ETS 2制度現況、國際上碳交易市場實務經驗、自願減量交易機制的數位解方，以及氣候政策推動時的利害關係人辨識與溝通等內容，為環境部及綠色成長聯盟奠定紮實的ETS制度理論與基礎。希冀能藉助德國碳交易實質推動經驗，逐步建構臺灣的ETS制度，接軌國際碳定價趨勢，帶動產業綠色成長並達到我國淨零排放的目標。