新台幣匯率強升 政院：持續關注、備妥因應措施

新台幣持續升值，26日新台幣兌美元今天中午暫收29.197元，飆升1.94角，產業憂心恐會衝擊出口，引發後續的無薪假效應，對此，行政院發言人李慧芝表示，有關匯率問題，政府會持續關注，也會做好因應措施。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，新台幣強升已讓機械業「哀鴻遍野」，有聽說少數廠商暫停出貨、可能造成無薪假。他指出，新台幣近期「獨強」，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現；此外，近期也傳出央行為了避免台幣升速過快，先前已再要求大型廠商要拋匯得10點之後再進場。

對此，李慧芝表示，關於匯率的部分，政府會持續來關注，也會做好因應措施。至於央行的相關措施，行政院尊重央行的說明。

近期傳出央行為了減緩台幣匯率升值的速度，已再採取最新措施，除了日前已經把大型的企業集團單日拋匯金額砍到1,000萬美元，上周更再出招限制大型出口商，包括傳統產業跟高科技產業的拋匯，要求這些大廠若要拋匯，必須在上午10時之後才准進場。