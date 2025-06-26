助產業出海！經濟部修企業併購法 拚本會期三讀

行政院推動六大區域發展計畫，提升中部地區產業競爭力，26日行政院會通過經濟部所提「中部精密智慧新核心推動方案」，經濟部次長何晉滄表示，中部具備相當多的精密製造優勢，像是無人載具部分，由漢翔（2634）帶領起來的卓越無人機聯盟將打造非紅供應鏈，此外，由國發會主委劉鏡清提出的成立產業控股公司，經濟部已預告修正企業併購法，也已送政院，接下來也會加速處理，拚本會期三讀。

經濟部指出，此計劃主要依據在地產業特性規劃發展方向，在台中打造精密機械與智慧製造中心、彰化為金屬製品與車輛零組件產業聚落、南投農業朝智慧化與精緻化發展、雲林則深化智慧養殖價值鏈等，並將透過「核心產業雙軸大轉型」、「現有核心再造新核心」及「運用法人驅動產業創新」等三大推動策略，將精密機械、金屬製品、車輛零組件等核心產業進行數位與低碳的雙軸轉型，另新增光學、半導體、智慧農業及無人機產業等成為中部之新核心產業，提升其附加價值，同時透過法人能量加速產業研發與強化試製能力，驅動產業創新。

經濟部產業發展署長邱求慧表示，目前該計劃由國發會與經濟部共同主導，並集結跨部會的能量推動，預計政院後續將會最終盤點相關預算及經費後，再由院長卓榮泰核定。

邱求慧提到，該計畫三項策略重點，中部核心產業為產業精密機械、金屬製品及車輛零組件，未來將導入AI數位和綠色雙軸轉型，提升產業競爭力、降低成本，打造綠色供應鏈。

至於針對此次也有盤點到的無人載具部分，何晉滄則表示，中部主要有行程相當多的聚落，像是航太產業就以漢翔為中心，打造無人機非紅供應鏈，並鼓勵金屬加工業者升級為航太等級，並以漢翔為帶頭成立卓越無人機聯盟，此聯盟未來也會與嘉義的亞洲無人機AI創新應用研發中心互補。

此外，何晉滄也提到，先前國發會已多次提到要協助產業出海，因此要協助成立產業控股公司，此部分經濟部在盤點過後，已著手修正企業併購法，待修正通過後未來也會有稅捐優惠抵減，目前國發會也已積極去跟中部的產業像是水五金等座談， 業者也認同未來如果要成立控股公司的話，稅捐部分確實要先解決，政府也會先朝此部分著手，提升產業成立控股公司的誘因。