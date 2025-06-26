九百萬個工作機會將被AI取代？但人力銀行示警台灣面臨人才危機

世界經濟論壇日前發布《2025年就業未來報告》，預測未來五年，將有多達900萬個工作機會因人工智慧（AI）與其他新興技術被取代。然而報告也指出，隨著AI持續發展，預計到2030年，將創造約1100萬個全新職缺，甚至可能衍生出許多過去未曾出現的新興職位。消息一出，引發全球對AI能力培養的高度關注。

AI人工智慧學院院長林奇葳表示，這份報告正好呼應了市場對未來職場趨勢的預測，「不想被取代，就要趁早具備AI力。」她強調，台灣當前正面臨AI人才的斷層危機，除了應從教育端向下扎根，也應加速現有勞動力的AI技能補強，雙軌並進，才能有效降低未來可能出現的就業衝擊與社會動盪。

1111人力銀行發言人莊雨潔進一步指出，根據1111人力銀行公布的《AI如何驅動台灣產業升級調查》結果顯示，台灣已經有近八成（79.8%）的企業導入AI技術，甚至有18.6% 明確指出，公司導入AI後「營運效率顯著提升」。這項數據也說明了，企業需要AI的人才，已是現在進行式，且這波需求也不再侷限於科技業，從傳產製造、服務業到文創等各行各業，都面臨數位轉型的壓力，對AI應用人才的渴求日益升高，當然許多目前無法預測的新興職位，未來也將順應趨勢而出現。

政大資訊學院院長劉吉軒認為，當前AI浪潮雖然多半從硬體技術起步，但真正潛力龐大的市場，實際上是在軟體與跨領域應用層面。他舉例說明，像是運用AI來解決社會問題、協助法律判斷、制定商業策略，這些都是跨域人才能發揮價值的關鍵場域，其實應用的範圍非常廣泛。

然而眼前最迫切的課題，仍是「人才不夠用」，如何讓AI教育向下扎根、並協助年輕人才成為產業即戰力，已是產官學界持續關注的焦點。大甲高中教務主任高志璟坦言，目前台灣高中教育體系的現況，就和三四年前的國中端一樣，所有課程都是升學導向、理論重於實務的操作，即便校內有與科技、AI相關的體驗課程，仍只是蜻蜓點水，沒太大的實質作用。除非像德國、日本有完整的技職教育體系，才有可能讓學生自己去探索未來的路。

為聚焦解決AI人才荒的核心問題，1111人力銀行將於7月10日（四）舉辦線上論壇，邀請產官學代表齊聚一堂，深入研討「如何將科技力向下扎根」。論壇將由中信金融管理學院科技金融研究所教授、AI金融研究中心執行長孫大千主持，並邀請立法委員葛如鈞、若美科技執行長李厚毓、淡江大學AI創智學院院長李宗翰等產學界代表共同對談，從制度、產業到教育現場，全面盤點AI人才培育的瓶頸與出路。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，作為連結產業與人才的重要橋梁，1111人力銀行責無旁貸，將持續投入相關資源，推動全方位的AI教育與應用實踐，近期也透過AI進行產業升級並與台大資管所合作AI人才推薦模型，協助企業更容易找到適合的人才，求職主網的「AI小精靈」更是智能的AI小幫手，針對各種求職疑問，24小時在線即答、有問必答。

另外「AI人工智慧學院」更與輔仁大學合作開設「AI應用規劃師培訓班」，第一期結訓後已有超過八成學員順利取得經濟部IPAS AI應用規劃師初級證照；第二期課程則吸引超過500位學員踴躍報名，顯示出社會大眾對AI學習的高度意願與行動力。張篆楷認為，求職者對AI的學習動機普遍積極，只要提供更多元、容易取得的學習管道，相信將有助於台灣持續培育具備實戰力的人才，替未來產業發展奠定堅實基礎。