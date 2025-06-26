機械公會：台幣獨強業者哀鴻遍野 盼關稅越低越好

新台幣匯率今天上午強升逾2角、升破29.2元，台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，新台幣強升已讓機械業「哀鴻遍野」，有聽說少數廠商暫停出貨、可能造成無薪假。他指出，新台幣近期「獨強」，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現。

談到美國對等關稅暫緩期可能在7月上旬到期，莊大立指出，公會期待談判結果關稅越低越好，不過公會強調「對等」，關稅和匯率應該與競爭對手國差不多。

機械公會上午舉行「食品機械產業標準」發布會，莊大立現身主持前，受到媒體包圍採訪，對匯率和關稅議題發表看法。

莊大立指出，新台幣匯率強升，「機械業傷得更重」，產業最在意的是近期新台幣「獨強」，機械業的競爭力越來越弱，獲利也越來越少。他指出，這對機械業者的經營意願還有士氣，打擊非常大，業者辛苦做下來，「不是不努力」，所有的努力成果被匯率侵蝕。

記者提問是否會員廠商向公會反應，莊大立並未直接回應，表示有聽說少數廠商選擇暫時不接單，因為接單根本就是虧損在賣，有可能造成無薪假。

莊大立指出，新台幣匯率相對包括日本、韓國、歐洲、中國大陸等競爭對手，匯率強非常多，對機械業出口競爭力影響很大。

談到關稅變數，莊大立指出，若台灣和競爭對手國關稅稅率差不多，代表彼此競爭基礎差距不大，業者或可接受，但不可否認，高關稅也會使得進口商成本增加，進口意願降低。

展望機械業下半年景氣市況，莊大立不諱言指出，美國總統川普關稅是很大變數，「一切要穩定」，才知道未來怎麼走，若一切都還不穩定，業者的投資意願非常低，一切要看川普跟各個國家的關稅談的結果。

展望今年機械業出口值與產值表現，莊大立說，未來還是要抱持樂觀態度，期盼川普和各國談判對等關稅能塵埃落定，期盼今年機械業業績較2024年持平，但關稅不確定下，不敢進一步預測。

莊大立重申，新台幣匯率短期大幅波動，廠商來不及反應，最重要的是新台幣「獨強」，對機械業來說，「這是最傷的」。他指出，機械公會多年來一直強調匯率對競爭力和獲利的影響，政府應該都知道，「就看怎麼拿捏」。