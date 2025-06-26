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景順：英國、日本、挪威及瑞士央行採鴿派態度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順全球市場策略師團隊表示，對於利率水準態度，美國聯準會持續保持鷹派立場，英國、日本、挪威及瑞士央行採鴿派態度。

美聯準會保持鷹派立場

美國聯準會上周會議保持基準利率不變。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，仍在觀望美國政府的各種政策對硬經濟數據的影響，勞動力市場顯然已出現缺口，但還達不到促使聯準會採取行動的程度。

美國聯準會最新的「經濟預測摘要」即點陣圖顯示，中位數預測年底前仍會降息50個基本點，但目前仍有七位聯準會官員預期2025年內不會降息，人數較3月會議上的四位有所增加。

聯準會的強硬基調並未提振美元，這或許是因為一些投資人仍然在擔心聯準會的獨立性。美國總統川普曾在上周呼籲美聯準會再降息250個基本點。

英國央行保持鴿派立場

英國央行在上周的會議上同樣保持政策利率不變，但其立場更為溫和，三位成員贊成降息25個基本點。

英國通膨數據在英國央行會議召開前剛剛公佈，儘管通膨超出預期，但通膨率一直在放緩，而且服務業和薪資通膨略低於英國央行預測。此外，近期職缺數量有所減少，因此不難理解為何有更多成員認為有理由採取降息政策。

市場預期今年內英國央行還會降息兩次，但有關風險很可能推動英國央行降息三次。

日本央行保持鴿派立場

日本央行上周保持利率不變，政策制定者似乎因全球經濟的不確定性而仍保持觀望態度。

日本30年期債券近期殖利率飆升，政策制定者擔心這會觸發更大規模的拋售，與此同時，日本央行表示將放緩債券購買步伐。

挪威央行意外降息，瑞士央行如預期降息

挪威央行於上周宣佈降息25個基本點，出乎市場意料。挪威央行在本輪降息週期中行動較遲，上周是首次降息。

瑞士央行如期降息25個基本點，瑞士的情況比較特殊，目前仍長時期保持超低通膨。

加拿大開始出售美國公債

越來越多跡象顯示，外國投資人已開始用實際行動來表明對美國資產的態度，雖然速度比較緩慢。上周的資料顯示，外國投資人溫和減碼美國股票和長期證券近900億美元。

2025年4月，加拿大對美債採取最大規模拋售，拋售幅度不僅超過自身歷史水準，也超過其他國家，這並非標誌著資本全部撤離美國，但似乎說明人們對美國市場的情緒已經降溫。幾乎沒有理由認為未來一年內市場情緒不會繼續下降。

降息 美國聯準會 日本央行

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