聽新聞
0:00 / 0:00

國銀5月房貸逾放餘額 連10月走升

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，今年五月底國銀房貸逾期放款餘額連十個月走升，攀抵近八十八億元的四十五個月新高，逼近前波二○二一年七月的「九」字頭的高逾放；逾放比連兩個月維持百分之○點○八的卅三個月高點，房市違約風險罩頂，市場緊盯壞帳壓力是否已從短期轉為明確趨勢。

銀行圈觀察，這波房貸高逾放中，有半數借款人都是中小企業戶，因今年經濟情勢動盪導致公司經營不善，影響個人還款能力，因此發生逾放。

一家銀行主管說，近年房價高漲，單筆房貸額變高，一旦有一件倒帳，自然墊高逾放額，也是可能導致房貸逾放比節節攀升的因素之一。

至於銀行為何不積極轉銷呆帳以降低逾放？銀行主管坦言，若房貸逾放比未急速惡化，多數銀行會優先催收處理，而非立即轉銷，避免進入法拍程序拖慢資金回收，導致逾放高掛。

房貸 房市

延伸閱讀

國銀辦理中小企放款／兆豐銀勇奪五大獎項

國銀辦理中小企放款／台企銀連七年獲殊榮

國銀辦理中小企放款／玉山銀力挺戰略產業

國銀辦理中小企放款／彰銀助企業永續轉型

相關新聞

美國聯準會主席鮑爾暗示 9月前不會降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾廿四日暗示，由於關稅引發的通膨風險，可能至少九月之前都不會考慮降息，六、七月的通膨數據將尤其...

國銀5月房貸逾放餘額 連10月走升

金管會統計，今年五月底國銀房貸逾期放款餘額連十個月走升，攀抵近八十八億元的四十五個月新高，逼近前波二○二一年七月的「九」...

「最強亞幣」台幣昨收29.391元 創3年新高

以伊停火帶動市場避險情緒降溫，美元指數走跌，非美貨幣翻漲。熱錢匯入帶動台幣匯率昨盤中勁升至廿九點三五二元，中央銀行尾盤進...

獨／央行限空令出新招 出口大廠「過這時間點」才能拋匯

知情人士透露，央行為了減緩台幣匯率升值的速度，已再採取最新措施，除了日前已經把大型的企業集團單日拋匯金額砍到1000萬美...

搶台積電1奈米製程！高市爭取進駐白埔產業園區 經長回應了

台積電（2330）1奈米先進製程，成為各縣市爭取焦點。日前傳出台積電1奈米將進駐南科四期，綠委邱志偉25日在立法院經濟委...

台幣衝29.3字頭...今年升到哪？央行副總裁這麼說

以伊戰爭停火，市場避險情緒降溫，美元指數溜滑梯、非美貨幣紛紛翻漲。在熱錢25日大舉匯入下，新台幣匯率盤中一度衝至29.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。