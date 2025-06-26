美國聯準會主席鮑爾暗示 9月前不會降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾廿四日暗示，由於關稅引發的通膨風險，可能至少九月之前都不會考慮降息，六、七月的通膨數據將尤其重要。

對於美國總統川普一再施壓聯準會降息，鮑爾說，聯準會的任務就是為美國人民帶來良好的經濟，其他都只是「雜音（distraction）」。

聯準會理事沃勒和鮑曼相繼表態支持七月降息，鮑爾出席聯邦眾議院金融服務委員會聽證會時，議員逼問他為何遲不降息？鮑爾拒絕評論七月降息的可能性，也說不會評論同僚的意見，重申必須觀察關稅是否助長通膨升速的更多資訊。

面對議員一再追問降息的準則，鮑爾暗示，他在秋季之初之前都不會支持降息，主因是關稅政策造成的通膨風險。

鮑爾指出，關稅對消費者物價的影響將在「六月與七月報告」顯現，「隨著我們度過夏季，我們將開始看到這點（關稅的物價影響）」，但「目前，我們處於先觀望得知經濟可能走向、再考慮調整政策立場的良好位置」。

他說，「現在有很多可能的（經濟發展）路徑」，「我們可能看到通膨沒有我們預期地那麼強，如此就暗示能更快降息」。

鮑爾表示，過往發展與現有數據都支持應該降息兩碼、達到中立水準的主張，「我們沒這麼做的理由，是我認識所有在聯準會外部的專業預測人士，都預期今年通膨將大幅攀揚」，聯準會多數成員雖都認為今年稍後降息為適當之舉，但也都提到經濟走向「高度不確定」。

鮑爾也說，美元在全球金融體系的主宰地位依然完整無缺，四月美債市場波動並未傷害到美元的地位，美元影響力「衰落的論述太過貿然，也太過頭了」。

川普廿四日再發文批評鮑爾是「慢郎中」，指美國利率應該至少砍二到三個百分點，若未來情況惡化，再調高利率就好，「我們未來將會為他的無能付出代價」；川普並希望國會能夠好好修理這個「非常愚蠢、固執的人」。

在被問到川普的批評時，鮑爾說，「那些話語沒有造成影響，我們是在克盡職守」，聯準會的任務就是為美國人民帶來良好的經濟。至於他是否認為川普的關稅政策連貫一致？他只說，「這不是我們的職責，我們並非評論或分析總統決策的機構」。