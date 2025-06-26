中華徵信所最新報告 個別產業營收 極度不平衡

CRIF中華徵信所最新出版「2025台灣大型企業排名TOP5000」顯示，去年5,000大企業表現出色，營收與稅後純益總額分別寫歷史新高及次高，成長7.7％及44.1％。

不過，CRIF表示，5,000大企業實際處於「產業表現差異大」且「極度不平衡」情況。最明顯即半導體業整體營收成長24.6％，石油化學製品業則衰退2.1％。CRIF也示警，台幣面臨「欲貶不易且有升值空間」的長期壓力。

5,000大企業總體營運一掃2023年陰霾，營收總額43兆6,924億元創歷史新高，稅後純益則是5兆2,021億元寫歷史次高，直逼2021年的5兆5,587億元，成長率高達44.1％。平均純益率上升至11.4％、平均淨值報酬率達8.6％，平均資產報酬率提升至5.1％。

觀察營收成長產業，181個入榜產業中，產業營收達1,000億元以上，營收成長兩位數，且稅後純益也達1,000億元以上共七產業，包括半導體、金融控股、銀行、航運、人壽保險、建築投資業及證券商，屬營收高成長兼高獲利產業。此外半導體業加IC設計業合計營收額4兆7,755億元創新高，占5,000大營收首度突破一成，重要性愈來愈高。

觀察2018年至2024年5,000大營收成長率依次為3.21％、0.61％、-1.7％、15.79％、1.03％、-6.07％、7.79％，顯示過去七年中有兩年營收衰退。同時稅後純益曾在2020年、2022年及2023年分別出現-10％、-21.5％、-17.2％衰退。

5,000大中有八個兆元產業，包括電腦製造、半導體、人壽保險、石油化學製品、銀行業、電子通路、金融控股及電腦及其周邊設備、軟體批售業。