立院會期擬延長至8月底 五大財經法案 還在闖關

這一屆立法院會期擬延長至8月31日，將成史上最長會期，目前還有五大財經法案尚未三讀，包含因應關稅特別條例、能源管理法、貨物稅條例、娛樂稅法、攬才專法等。

五大財經法案中，外界最關注因應關稅特別條例，行政院版本主要涵蓋協助產業因應對等關稅衝擊相關補助經費，以及撥補台電等預算；在野黨版本則與普發現金掛鉤，國民黨團規劃，希望先通過預算法修法，讓普發現金法制化，也為特別條例中的普發現金1萬元提供法源依據。

能源管理法修法已通過經濟委員會審查，修法增訂能源供應事業應公開能源銷售統計資料，及地方政府得委託專業機構或技師執行能源用戶查核。另增訂主管機關得公布違反本法之廠商、業者名稱，並新增違法態樣、提高部分罰則金額。

貨物稅條例上周在財政委員會初審通過，會中決議，未來無糖飲料、彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等將免徵貨物稅，並通過附帶決議，要求產業主管機關會同消保機關或團體追蹤廠商是否將減稅利益回饋消費者，並研議其他家電產品免稅可行性。

至於娛樂稅法仍在財政委員會，尚未通過委員會審查。娛樂稅法有政院提案版本，主要是授權地方政府自行決定是否停徵電影等藝文活動娛樂稅，另調降多數項目法定稅率。

攬才專法則已通過經濟委員會初審，但針對租稅優惠是否擴大仍待協商。