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中部設國家精密智慧中心
行政院政務委員、國發會主委劉鏡清昨（25）日表示，政府推動中部精密智慧新核心計畫，將帶動中部產業產值每年提升5％，規劃於中部設置國家精密智慧中心，包含精密機械、無人載具、智慧光學、半導體及其供應鏈等，將是發展重點。
行政院長卓榮泰今日將於行政院會聽取「中部精密智慧新核心」計畫。劉鏡清昨日指出，中部產業聚落已成為精密製造新核心廊帶，2023年整體產值達6兆元，政府將積極協助中部產業聚落朝向轉型之路，包括導入AI，以及數位轉型、綠能轉型等，力拚讓區域產值每年增加5％。
針對產業轉型，劉鏡清表示，部分業者向政府反映，轉型須投入大量資金，因此在前期投入時所要耗費成本過高，為此，國發會與經濟部將在中部成立國家精密智慧中心，透過國發基金投入與引導，精密機械切入半導體設備、微創醫材等高值化產業，並帶動航太及無人載具、機器人等相關零組件發展。
劉鏡清提到，具體將有四大做法，首先是打造AI試產線，協助業者快速打樣及試量產驗證；其次，建置AI模具中心，以AI及數位孿生技術提升效率；第三是輔導百工百業導入AI；第四是與大專院校合作培育AI人才。
政府資源方面，除預算支持外，劉鏡清也提到，經濟部已盤點兩塊台糖用地，作為未來經濟產業園區。
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