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還稅於民修法 最快27日三讀…主張超徵達一定程度就普發現金

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
在野黨力推「還稅於民」，提出《預算法》修法。聯合報系資料照
在野黨力推「還稅於民」，提出《預算法》修法。聯合報系資料照

在野黨力推「還稅於民」，提出《預算法》修法，盼落實普發現金法制化，最快明（27）日或下周二將三讀。

若法案通過，未來超徵稅收、比率達一定程度就要普發現金，不過政院先前已表達反對立場，預料將再掀朝野大戰。

普發現金法制化修法版本
普發現金法制化修法版本

為推動還稅於民，將普發現金常態化、法制化，國民黨立委王鴻薇、林德福、賴士葆分別提出「預算法增訂第81條之1條文草案」，明定該年度稅收超徵時，應與全民共享經濟果實，還稅於民，制訂相關辦法普發現金。

三人版本不同之處在於，王鴻薇主張「稅收超徵大於預算數至3,000億以上」時，應還稅於民，制訂相關辦法普發現金；賴士葆則主張，稅收超徵達預算編列數120%（也就是超徵20％）時，應該還稅於民、普發現金。

林德福版本則主張，一旦政府稅收超徵，應優先減少特別預算與中央政府總預算舉債，並且擴大照顧弱勢、挹注勞保、退撫基金與健保。

預算法修法先前已通過立法院財委會審查，3月28日送出委員會交付協商，並已經歷協商環節，尚待院會正式排入討論事項議程中，法案即可進行三讀程序。

據了解，藍、白黨團對普發現金看法不同，在野黨希望整合意見後，在有共識前提下進入三讀表決。近期因應美國對等關稅政策，國民黨團主張此次普發現金應發給1萬元，民眾黨團則認為普發6,000元較恰當。國民黨團希望能儘早、最快明日就排進院會處理，但最後議程仍待拍板。

主計總處先前曾表示，稅收超徵實際上並非常態發生，也不等於當年度整體財政有餘裕，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。

若將稅收超徵納入預算法常態化規範限定用途，將無法保持彈性以因應外在環境變化及國家重點施政項目。

財政部也認為，稅收超過預算數，須先扣除依法撥入中央特種基金，並依《財政收支劃分法》撥付地方政府，之後剩下的才是中央政府可運用部分。稅課收入優於預期不等同財政賸餘，若未考量總預算歲入執行與整體預算收支情形，可能影響財政穩健。

林德福 普發現金 國民黨

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