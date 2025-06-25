獨／央行限空令出新招 出口大廠「過這時間點」才能拋匯

知情人士透露，央行為了減緩台幣匯率升值的速度，已再採取最新措施，除了日前已經把大型的企業集團單日拋匯金額砍到1000萬美元，上周更再出招限制大型出口商，包括傳統產業跟高科技產業的拋匯，要求這些大廠若要拋匯，必須在上午10時之後才准進場。

對匯銀圈而言，這等同匯市新的「限空令」（限制拋匯），此外匯銀人士也透露，央行對限制單日拋匯1000萬美元的執行更為嚴格，整個拋匯額度先前每家銀行還能對單一客戶一日2500萬美元，後來降為2000萬美元，接著降為1000萬美元，最新的作法，則是1000萬美元必須好幾家銀行一起「共有」，超限的，銀行就要叫客戶買回來。廠商倘若在不同的銀行拋匯，從第一家銀行到最後一家銀行都得通報央行，倘若央行算一算，額度已超過1000萬美元：「那麼最後一家接單的銀行，就得硬著頭皮再把拋出去的買回來！」亦即，就是不能超過1000萬美元，可見央行態度非常硬，由此也可見台幣升破30之後，央行面臨台幣急升的壓力更大。

台幣匯率今日股匯雙升，尤其台幣匯率大漲，早盤已驚見29.3字頭，漲勢稱冠亞洲，成交量亦較昨日放大，均顯示央行面臨的台幣升值壓力越來越大。

尤其最能真實反映匯價的NDF價格，現在一年期的匯價竟已來到27.359，一個月期報價為29.077、三個月期報價為28.659、半年期為28.168，看了讓出口商心裡直發毛。

知情人士表示，也因此，央行新下的指令，就是上午10時之後大型廠商才能進場拋匯，雖然該指令並非全面性的，但已有越來越多的廠商都已直接或透過銀行接到央行的通知，這也是數年前央行已要求大型廠商在3時30分之後不能拋匯，再度發出新的「限時令」。匯銀人士對此指出，先前央行出手要求把單日拋匯額度限額，從2000萬美元降至1000萬美元，也是針對大型廠商而來，中小企業的拋匯了不起幾百萬，對匯率影響不大，而這些大型廠商，背景不只高科技，也包括了航運、空運、石化等產業，多半都是叫得出名字的上市櫃公司。

之所以發出上午10時之前不得進場的「限時令」，匯銀人士解讀，最主要央行顧忌倘若這些大廠在匯市一開盤就進場拋匯，那麼台幣升值力道恐會更強；對此匯銀人士進而指出，尤其是一開盤之後的一個小時之內，所引發的「預期心理」效果最強，倘若大型廠商一窩蜂的進場拋匯，把整個匯價大舉拉高，這時就會造成更劇烈的市場預期台幣升值的預期心理，因此央行才出手要求某些大型廠商不要在10時之前拋匯，要進場等10時過後，希望能發揮「限時限量」的功效，如此一來，央行若在尾盤要把台幣匯率拉回，也更有做價空間。至於哪些廠商會被央行或透過銀行「優先通知」？匯銀人士指出，主要以近期拋匯量名列前茅的大型企業集團，為首要通知對象。

不過除此之外，短期內央行恐怕不能更明顯的干預匯市，包括周三的收盤價，即使央行出手作價，仍不能重回29.5。尤其美台正在貿易談判，倘若央行進場買匯幅度過大，又會引起美國的干預匯市助長貿易不公平競爭的質疑，所以只能以這種對大型廠商勸說「共體時艱」的方式來力促台幣匯率能緩升，而不是急升。