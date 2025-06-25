搶台積電1奈米製程！高市爭取進駐白埔產業園區 經長回應了
台積電（2330）1奈米先進製程，成為各縣市爭取焦點。日前傳出台積電1奈米將進駐南科四期，綠委邱志偉25日在立法院經濟委員會爭取台積電1奈米廠進駐橋頭白埔產業園區，水電交通都已俱備。經濟部長郭智輝表示，若條件佳將向台積電推薦。
民進黨高雄市立委邱志偉與許智傑今日召開記者會，希望爭取台積電1奈米廠進駐橋頭白埔產業園區，幫助高雄未來推動AI產業。邱志偉更在立法院經濟委員會表示，政府應提供台積電優質生產環境，位於北高雄的白埔產業園區，沒有缺水缺電問題，土地也已通過環評，全台要符合條件地點沒幾個，他向經濟部、國發會大力推銷，也希望經濟部、國發會能向台積電推薦。
郭智輝表示，若白埔產業園區條件如立委所說，可向台積電推薦。但台積電是希望進駐科學園區，而白埔為經濟部產業園區。
邱志偉則說，台積電2奈米廠已在楠梓園區，若能往北串連橋科、路科，在白埔業園區設1奈米，高雄市全力支持配合。他並認為，白埔產業園區亦可比照楠梓園區報編為科學園區。郭智輝強調，這也是可以努力的方向，只要能繁榮地方、促進台積電更有競爭力，經濟部全力以赴。
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