監院巡察央行 瞭解新台幣匯率波動、籌設主權基金情形

監察院25日發布新聞稿說明，監院財政及經濟委員會為瞭解新台幣匯率波動及擬設主權基金情形，於24日由召集人施錦芳委員偕同多位委員巡察中央銀行，聽取中央銀行各局處首長進行業務報告。

會中，央行對於「選擇性信用管制實施成效」、「新台幣匯率激烈波動之原因與進場調節時機及力道」、「國內消費者物價(CPI)年增率114年第1季超過2%通膨警戒線央行如何應對」、「我國設置主權基金之利弊分析與配套措施」巡察重點議題，進行專案簡報。

巡察委員關心的議題，包括：通貨膨脹對於民眾生活的影響、新台幣匯率波動對進出口貿易及物價影響、政府擬設主權基金之設立目標性質資金來源、設置專法及專責機構等、貨幣政策執行成效、美國通過穩定幣法案對新台幣匯率及金融體系影響及因應方案。

巡查委員也關心中美貿易談判對於國內產業影響，及中央銀行應善用與民眾溝通平台，以有效宣導政策成效，及傳達正確貨幣政策等議題提問。央銀總裁楊金龍就監委們的提問逐一詳細回復，並進行意見溝通交流。

施錦芳表示，對中央銀行專業及用心予以肯定及支持，並期許央行重視金融行政人才斷鏈及人才補實議題，注重金融行政人才之養成、普惠金融與普及金融知識等；楊金龍則承諾，會持續努力精進。